Eerste coronavaccins al verdeeld in Verenigd Koninkrijk, Nederland kwakkelt nog

Het Verenigd Koninkrijk laat er geen gras over groeien en is vandaag begonnen met het verdelen van de eerste lading coronavaccins. Het gaat om de vaccins van farmaceut Pfizer/BioNTech, die gisteren in het land zijn aangekomen.

Volgens SkyNews begint het vaccineren al volgende week. Daarmee ligt het land aardig op schema: vorige week voorspelden ze diezelfde week nog goedkeuring te kunnen geven aan een vaccin, waardoor er ver voor de jaarwisseling zou kunnen worden gestart met vaccineren.

Miljoenen doses

Hoeveel mensen voor het einde van het jaar kunnen worden ingeënt, is nog niet helemaal duidelijk. „Er zijn nu 800.000 doses aangekomen. Laten we hopen dat het er voor het einde van het jaar een paar miljoen zijn”, aldus staatssecretaris voor Bedrijfsleven Alok Sharma. Gisteren kwam de eerste lading vaccins vanuit België aan in het Verenigd Koninkrijk. Vandaag worden ze verspreid naar Noord-Ierland, Schotland en Wales.

Ook in Amerika wordt er vaart achter gezet. De Amerikaanse farmaceut Moderna levert voor het einde van het jaar nog 20 miljoen vaccins aan de Verenigde Staten. Daar komen in het eerste kwartaal van volgend jaar nog 85 miljoen tot 100 miljoen doses bij. De rest van de wereld krijgt begint 2021 zo’n 15 tot 25 miljoen doses.

Ambitieus

In Nederland is er nog onduidelijkheid over het vaccin. Het voornemen/de wens om in de week van 4 januari met vaccinaties te kunnen beginnen is „ambitieus”, aldus Jaap van Delden (RIVM). „Alles is erop gericht om dan te starten, maar er is nog zoveel onzeker. Ik kan niet inschatten of het haalbaar is, maar ik kan ook niet inschatten of het niet haalbaar is.”

Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zijn de voorbereidingen erop gericht om in die week van het nieuwe jaar te beginnen met inenten. Of dat ook daadwerkelijk gaat lukken hangt af van de Europese toezichthouder van medicijnen. Die beslist uiterlijk eind december of het vaccin van Pfizer aan de eisen voldoet. Een oordeel over Moderna volgt in de loop van januari.

Voorrang

Nationale inenting volgt sowieso pas maanden later: de GGD’s gaan er vooralsnog vanuit dat ze begin van de zomer zullen beginnen aan de vaccinatie van miljoenen Nederlanders. Mensen met chronische ziekten en zorgmedewerkers krijgen voorrang en zouden dan al zijn ingeënt. Voordat Nederland de miljoenen benodigde vaccindoses binnen heeft, zijn we al meer maanden verder.

