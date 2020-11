Mogelijk deze week al eerste coronavaccin in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië wordt mogelijk deze week al goedkeuring gegeven aan een coronavaccin. Inenten zou daarmee ruim voor de jaarwisseling starten.

Het land gaat mogelijk goedkeurig verlenen aan het vaccin dat farmaciebedrijf Pfizer heeft ontwikkeld. Dat schrijft de krant de Daily Telegraph. Daarna wordt waarschijnlijk snel begonnen met het toedienen van de inenting tegen het virus. Dat zou sneller zijn dan de Verenigde Staten, die de datum van 10 december hebben genoemd als dag waarop een toelatingsbesluit valt.

Spanje en Duitsland spraken eerder ook al de hoop uit in december te kunnen beginnen met goedkeuren en daarna snel toedienen van de eerste coronavaccins. De Europese Unie keurt mogelijk in de tweede helft van december al twee coronavaccins goed. Het gaat om de vaccins van BioNTech-Pfizer en van Moderna, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie afgelopen donderdag.

We have signed our 5th contract with a vaccine producer, to secure one of the most promising future vaccines for Europeans.

Overall, we have secured 1.2 billion doses of future vaccines so far. More will follow.

A safe and effective vaccine can help us return to normal life. https://t.co/jV0fsJXkpS

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 20, 2020