Twee jaarclubs Vindicat geschorst: flink gefeest in een touringcar

Vrijwel iedereen – hoeveel zin in een feestje ze ook hebben – weet dat het tijdens deze tijd belangrijk is om niet met grote groepen samen te komen. Hier en daar vinden natuurlijk illegale feestjes plaats, maar het Groninger Studentencorps Vindicat is de ‘kers’ op de taart. Er gaan beelden viraal van leden van de studentenvereniging terwijl ze er flink op los feesten aan boord van een partybus. En het gaat er bepaald niet coronaproof aan toe.

Vindicat – the Dutch student group which ignored pleas not to go on a ski trip to Italy at the start of the pandemic – here making an excellent case for the return of capital punishment. Morons. pic.twitter.com/2T7qR5mBZm

— Ben Coates (@bencoates1) December 3, 2020