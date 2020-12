Biden wil dat Amerikanen 100 dagen een mondmasker dragen

Joe Biden, de winnaar van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, heeft al flinke plannen voor wanneer hij president wordt. Vooral zijn plan voor hoe hij het land uit de coronacrisis wil trekken krijgt steeds meer vorm. Zo wil hij bijvoorbeeld de bevolking 100 dagen lang mondmaskers laten dragen.

Biden vertelde CNN dat hij, eenmaal in functie, een doorlopende opdracht zou uitvaardigen dat Amerikanen mondkapjes moeten dragen in federale gebouwen en tijdens interstatelijk reizen in bijvoorbeeld vliegtuigen en bussen. „Ik ga het publiek vragen 100 dagen een masker te dragen”, zei Biden. „Niet voor altijd, 100 dagen.”

Niet geheel toevallig wordt de nieuwe president van de VS vrijwel altijd na 100 dagen geanalyseerd. Er wordt dan gekeken wat de president heeft bereikt en welke verkiezingsbeloftes hij of zij heeft waargemaakt. Het kan zijn dat Biden het virus in deze 100 dagen zo ver wil terugdringen dat hij daar in ieder geval positief resultaat mee bereikt.



"Just 100 days to mask, not forever," President-elect Joe Biden tells @jaketapper he will make that ask — for Americans to wear masks for 100 days — when he gets into office. "And I think we'll see a significant reduction," he said. https://t.co/wCpmoFWE8M — Kylie Atwood (@kylieatwood) December 4, 2020

Fauci in coronateam

Biden heeft ook de topimmunoloog Anthony Fauci gevraagd op zijn post te blijven en toe te treden tot zijn Covid-team als de Democraat is geïnstalleerd. De topimmunoloog, die leiding geeft aan het Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten van de VS, is nu een van de topadviseurs van president Donald Trump op het gebied van de bestrijding van het coronavirus in de Verenigde Staten.

„Ik vroeg hem om in exact dezelfde rol te blijven die hij had onder verschillende presidenten”, aldus Biden in het interview met de nieuwszender. „En ik heb hem gevraagd om ook voor mij medisch hoofdadviseur te worden en deel uit te maken van het Covid-team.”

Vaccineren op tv

Biden zei ook dat hij het Covid-19-vaccin toegediend zou krijgen als Fauci zegt dat het veilig is. Hij wil dat graag in het openbaar doen. „Het is belangrijk om met het Amerikaanse volk te communiceren dat het veilig is om dit te doen.”

Eerder maakten oud-presidenten Barack Obama, George Bush en Bill Clinton bekend dat zij gevaccineerd willen worden wanneer dat kan, en dat ze dat op tv willen doen. Obama zei dat hij vertrouwen heeft in immunoloog Fauci. „Dus als Anthony Fauci tegen me zegt dat het vaccin veilig is, dat we kunnen vaccineren zodat je immuniteit krijgt tegen COVID, dan ga ik het absoluut nemen”, zei de Democraat. „Dat doe ik misschien op tv of ik laat het filmen, zodat mensen kunnen zien dat ik de wetenschap vertrouw. Wat ik niet vertrouw is COVID krijgen.”



Three former U.S. presidents — Barack Obama, George W. Bush and Bill Clinton — have said they would be willing to get a vaccine for Covid-19 publicly to help ensure public confidence in its safety. https://t.co/p3HKef4wIJ pic.twitter.com/ov5l7BdLjt — The New York Times (@nytimes) December 3, 2020

De VS hebben te maken met een nieuwe golf van ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Het dagelijkse dodental bereikte woensdag zijn op een na hoogste van de pandemie volgens een telling van Reuters. Er vielen toen 2811 doden op één dag.

