Hoe ver zijn andere landen met vaccineren – en wie mag daar eerst?

Waar in ons land het vaccineren waarschijnlijk op 4 januari van start gaat, kunnen sommige Russen dit weekend al een prik halen. Leraren, dokters en ander zorgpersoneel zijn het eerst aan de beurt. Hoe ver zijn andere Europese landen met het vaccineren, en krijgen bepaalde groepen daar ook voorrang?

In Rusland dus wel; in Moskou gaan de centra voor vaccinatie tegen het coronavirus zaterdag open. De eerste Moskovieten die zich kunnen aanmelden zijn dokters, leraren en mensen die werken in de zorgsector, meldde de burgemeester van de stad.

Rusland heeft een eigen vaccin in ontwikkeling bij onderzoeksinstituut Gamaleya, Spoetnik V. Het is erg effectief volgens de onderzoekers en is voor zover nu bekend voor 95 procent doeltreffend. Het is relatief goedkoop; minder dan 20 dollar (16 euro) per patiënt. Rusland wil begin volgend jaar massaal gaan vaccineren, op basis van vrijwilligheid.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

COVID-19 vaccine: Russia says Sputnik V is over 95% effective, cost of one dose will be less than $10 | https://t.co/gnWRhjsMdq pic.twitter.com/IMVCuL8pt1 — Economic Times (@EconomicTimes) November 24, 2020

Zorgverleners voorrang in Finland

Ook in Finland krijgen zorgverleners voorrang wanneer een veilig coronavaccin beschikbaar is. Medisch personeel dat coronapatiënten behandelt en medewerkers van verpleeghuizen moeten in januari als eersten aan de beurt komen als mensen worden ingeënt tegen het virus.

De Finse regering maakte vandaag bekend dat het heeft besloten tot een nationale vaccinatiestrategie. „Het doel van Finland is de hele bevolking beschermen door het vaccin gratis aan te bieden”, zei de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Krista Kiuru. Na de zorgverleners komen ouderen en andere kwetsbare groepen aan de beurt. Er zijn nog geen plannen om ook kinderen in te enten tegen het virus.

Net als Nederland krijgt Finland toegang tot vaccins via een Europees initiatief. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, sluit namens lidstaten deals over de aankoop van middelen tegen het coronavirus. Finland zou op basis van de vaccins die al zijn besteld recht hebben op 3,6 miljoen doses, genoeg om 1,8 van de 5,5 miljoen burgers mee in te enten.

Oudereninstellingen

In België zijn bewoners en personeel van oudereninstellingen als eerst aan de beurt. Daarna volgen ziekenhuispersoneel en andere zorgverleners „in de frontlinie”. Vervolgens komen alle ouderen, mensen van middelbare leeftijd met andere klachten en mensen met een cruciaal beroep aan de beurt, zegt de projectleider van de Belgische vaccinatiecampagne. Zodra de Europese Unie het eerste vaccin goedkeurt, kan de vaccinatie in België volgens plan op 5 januari beginnen. Dan duurt het nog wel een week of twee voor de eerste prik echt kan worden gezet. Het eerste beschikbare vaccin zal dat van BioNTech en Pfizer zijn, en dat moet zo koud worden bewaard dat opslag en verspreiding wel wat hoofdbrekens bezorgen. België krijgt in eerste instantie niet genoeg vaccins om alle groepen die het voorrang wil geven in te enten, maar hoopt in de loop van het voorjaar meer binnen te krijgen.

Engeland: volgende week eerste inentingen

Onze overburen hoeven ook niet lang te wachten tot de eerste mensen gevaccineerd kunnen worden. Volgende week beginnen namelijk al de eerste inentingen in Engeland, omdat de autoriteiten recent een vaccin hebben goedgekeurd. De eerste prikken zijn voor 80-plussers, bewoners van verpleeghuizen en hun verzorgers, zei de Britse premier Boris Johnson op een persconferentie.

De regeringsleider sprak over een geweldig moment in de strijd tegen de „onzichtbare vijand”, die van iedereen veel opofferingen eiste. De eerste golf inentingen gaat een paar maanden duren. Daarna zijn andere inwoners aan de beurt. De inenting wordt niet verplicht. Iedereen krijgt twee prikken, de tweede is drie weken na de eerste.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Boris, Hancock and the rest of the government will claim that it's because of Brexit that England (not sure about the rest of the UK!) is the first country in the world 2 get l the vaccine. Their own regulator for medicine and healthcare contradicts them:https://t.co/BOWoK8hV39 — Martin Hopley (@Mappymappytwit) December 3, 2020

Langere procedure voor goedkeuring in Duitsland

Duitsland doet er wat langer over om de vaccins goed te keuren, en doet dat ook bewust. Het Verenigd Koninkrijk volgde een noodproces, maar Duitsland vindt het belangrijk om het vertrouwen in vaccins te vergroten. Dat zei minister van Volksgezondheid Jens Spahn van het land vandaag.

„We hebben lidstaten, waaronder Duitsland, die een dergelijke noodvergunning hadden kunnen afgeven als we dat hadden gewild. Maar we besloten dit niet te doen en we kozen voor een gemeenschappelijke Europese aanpak om samen verder te gaan”, zei Jens Spahn op een persconferentie, toen hem werd gevraagd naar de Britse noodprocedure voor het Pfizer-vaccin.

„Het is erg belangrijk dat we dit doen om het vertrouwen in deze autorisatie te helpen bevorderen”, voegde hij eraan toe. Spahn benadrukte dat het er niet om ging „op de een of andere manier de eerste te zijn”. Het Verenigd Koninkrijk pochte eerder dat het dankzij de brexit sneller mensen kan laten inenten tegen het coronavirus.

Lees ook: Obama, Bush en Clinton laten coronavaccinatie op tv uitzenden