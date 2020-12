Coronavaccin in Verenigd Koninkrijk al goedgekeurd, gemor in Nederland

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech is goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland klinkt nog voordat het vaccineren begonnen is – door vakcentrale CNV – gemor over de strategie.

Het vaccin wordt vanaf volgende week in Groot-Brittannië beschikbaar. Het Verenigd Koninkrijk is daarmee het eerste land in de wereld dat groen licht geeft voor gebruik van dat vaccin. Het circa 66 miljoen inwoners tellende land heeft volgens de BBC 40 miljoen doses van het vaccin besteld. Daarmee kunnen 20 miljoen mensen worden ingeënt. De eerste 800.000 doses zouden de komende dagen het land ingevoerd moeten worden.

Fantastisch nieuws over coronavaccin

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock noemt de goedkeuring fantastisch nieuws. Hij zegt dat vijftig ziekenhuizen klaar zijn om het middel te ontvangen. Ook worden grote vaccinatiecentra opgezet. „Begin volgende week gaan we een programma lanceren om mensen in dit land te vaccineren tegen COVID-19″, zei de minister tegen Sky News. Het vaccin van Pfizer en BioNTech zou voor 95 procent effectief zijn bij het bestrijden van het virus.



Help is on its way. The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19. The NHS stands ready to start vaccinating early next week. The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply. — Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020

Hancock erkent dat de inzet van het vaccin gepaard gaat met logistieke uitdagingen. Het middel moet volgens hem bijvoorbeeld bij min 70 graden opgeslagen worden. De minister zegt dat wordt begonnen met vaccineren van de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen in verzorgingstehuizen. Het dodental door corona in het Verenigd Koninkrijk ligt op bijna 60.000 met meer dan 1,6 miljoen besmettingen.

Topman Albert Bourla van Pfizer zegt dat de Britse overheid met de goedkeuring snelle actie onderneemt om haar bevolking te beschermen en dat wordt gerekend op meer goedkeuringen voor het vaccin. Er lopen nog aanvragen voor goedkeuring bij de Europese en Amerikaanse medicijnautoriteiten. Mogelijk kan later deze maand groen licht komen in de Verenigde Staten en de Europese Unie voor het vaccin van Pfizer en BioNTech.

Waar blijft de Nederlandse strategie?

Waar de Britten voortvarend te werk gaan, is er in Nederland nog geen goedkeuring voor een coronavaccin. Begin januari worden de eerste mensen tegen COVID-19 ingeënt, verwacht minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Hij hield gisteren nog wel een slag om de arm omdat het Europees Medicijn Agentschap (EMA) de vaccins nog moet goedkeuren.



Het kabinet moet snel met een grootschalig vaccinatieplan komen. ‘Het inenten van miljoenen mensen is een immense, ongekende operatie zoals nooit eerder vertoond in Nederland. Het kabinetsplan sorteert daar echter nauwelijks op voor,’ stelt @Piet_Fortuin https://t.co/NQggOWJ23X — CNV (@vakbond) December 2, 2020

Vakcentrale CNV kwam vanmorgen met kritiek en is van mening dat de vaccinatieplannen van het kabinet onvoldoende zijn. Er moet snel een grootschalig vaccinatieplan komen. „Het inenten van miljoenen mensen is een immense, ongekende operatie zoals nooit eerder vertoond in Nederland. Het kabinetsplan sorteert daar echter nauwelijks op voor”, stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

De bond vindt dat Nederland een voorbeeld aan Duitsland moet nemen. „Momenteel bouwt Duitsland zijn teststraten om tot vaccinatiestraten. Over twee weken staat daar alles klaar. Nederland wacht rustig af tot het vaccin kant en klaar wordt afgeleverd. Om pas dan te kijken hoe de implementatie verloopt. Pure tijdverspilling. Als we zo doorgaan, duurt het nog een jaar voordat iedereen is ingeënt”, aldus de voorzitter.

Haast maken met teststraten coronavaccin

Het CNV vreest in dat geval een grotere economische schade en het risico dat Nederland in een derde coronagolf terechtkomt. Het kabinet moet daarom haast maken met het ombouwen van teststraten naar vaccinatiestraten. Prioriteit heeft ook het spoedig inenten van miljoenen werkenden, zodat iedereen weer vol aan de slag kan. Ook moet de bedrijfsarts een belangrijke rol spelen bij het vaccineren van werkenden.

Fortuin: „Het kabinet investeert miljarden in het derde steunpakket voor bedrijven. Maar dit is dweilen met de kraan open, als er geen grootschalig vaccinatieplan komt. Het kabinet moet vijf stappen vooruit gaan denken, in plaats van één stap, zoals nu. We blijven hiermee achter de feiten aanlopen. Het is alle hens aan dek om Nederland uit de coronagreep te halen.”

