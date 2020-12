BN’ers, topsporters en 13-jarige online voor de klas op Paarse Vrijdag

Op basisscholen wordt volgende week vrijdag niet alleen gezweet op taal en rekenen, maar tijd vrijgemaakt voor Paarse Vrijdag. Veel bekende gezichten zullen vertellen dat niemand uitgesloten of gepest zou moeten worden.

Het zijn niet de minste namen die op 11 december voor de klas verschijnen, al doen zij dat niet letterlijk. Wegens de corona-omstandigheden vertellen zij via een videoverbinding hun verhaal. Tot het keurkorps van de tientallen gastdocenten behoren onder meer oud-voetbalcoach Louis van Gaal, ex-profvoetballer Ronald de Boer, acteur Frank Lammers, waterpolocoach Robin van Galen, tennisster Demi Schuurs, oud-Olympisch Kampioen Jochem Uytdehaage (schaatsen), Telstar-voorzitter Pieter de Waard, Eredivisiescheidsrechter Jeroen Manschot, journaliste Barbara Barend en diverse tophockeyers en profvoetballers uit de Eredivisie.

Jezelf zijn op Paarse Vrijdag

Paarse Vrijdag is al sinds jaren op de tweede vrijdag van december de dag waarop jongeren in laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn en niemand uitgesloten of gepest mag worden om wie die is of op wie die verliefd wordt. In Nederland was de eerste Paarse Vrijdag in 2010. Richting de basisscholen wordt de dag iets breder getrokken en gaat het om het belang van jezelf zijn, je plek te vinden in de klas of in je team en durven wat je echt graag zou willen doen. Vandaag delen diverse (ex-)topsporters en bekende Nederlanders hun eigen ervaringen met de kinderen.

Ook 13-jarige Yens geeft gastles

Niet alleen bekende Nederlanders geven een gastles. De 13-jarige Yens de Vries durft het aan om zijn verhaal te doen. Yens (‘dinsdag 14’) woont in Venhuizen, is leerling op OSG West-Friesland in Hoorn en kwam al op jonge leeftijd uit de kast. Ook hij deelt zijn verhaal met basisschoolleerlingen. „Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd weten hoe het is om anders te zijn en dat dit helemaal okay is”, geeft Yens aan als je hem vraagt waarom hij vandaag zijn moedige stap zet.

Onderwijspersoneel blijkt het initiatief van de Alliantie Gelijkspelen te waarderen, want ongeveer 1.200 scholen doen op Paarse Vrijdag mee aan een gratis online gastles. In de wereld dragen veel leerlingen op deze dag paarse kleding.

