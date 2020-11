Meer dan elf miljoen Amerikanen hebben corona (gehad)

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er ruim elf miljoen Amerikanen besmet geraakt. Het aantal doden ligt in de Verenigde Staten bijna op een kwart miljoen.

Dat blijkt uit gegevens van de John Hopkins universiteit. Om precies te zijn hebben de Verenigde Staten 11.000.984 bevestigde coronagevallen. Het aantal doden ligt boven de 246.000. Het land met 330 miljoen inwoners telt wereldwijd veruit de meeste besmettingen en overlijdens.

De VS wordt op de voet gevolgd door India, met 8,8 miljoen besmettingen en 129.600 doden. Ook Brazilië heeft flinke aantallen, met 5,8 miljoen besmettingen en 165.600 doden. Wereldwijd werd er door de Wereldgezondheidsorganisatie wereldwijd een recordaantal nieuwe besmettingen op één dag gemeld.

Miljoen besmette Amerikanen

Het nieuwe ‘record’ volgt slechts een paar dagen op de grens van 10 miljoen besmettingen, die een krappe week geleden werd overschreden. De laatste dagen worden er bijna dagelijks nieuwe ‘records’ aan besmettingen onder Amerikanen gevestigd. Daardoor staat het gezondheidssysteem in de VS zwaar onder druk.

Ook in andere landen lopen de besmettingen nog altijd op. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde zondag een record van 660.905 nieuwe infecties. Daarmee werd een nieuw record neergezet. Het vorige dateerde van zaterdag, met 645.140 besmettingen. Ook werden er drie dagen achter elkaar meer dan 9500 coronadoden geregistreerd.

Nóg strengere maatregelen

Onder meer in Duitsland werden vorige week recordaantallen nieuwe besmettingen geregistreerd. In het afgelopen weekend daalden de cijfers juist. Dat was waarschijnlijk het gevolg van de gedeeltelijke lockdown die al twee weken van kracht is. Bars en restaurants zijn tot eind november dicht. Ook fitnessstudio’s, theaters en bioscopen sloten de deuren. De Duitse regering overlegt nog over mogelijk strengere maatregelen.

Nu zijn privéfeesten in principe tot kerstmis uit den boze. Mogelijk worden bijeenkomsten in het openbaar alleen toegestaan met het eigen huishouden en maximaal twee personen uit een ander huishouden. Thuis afspreken beperkt zich voortaan tot één vast huishouden. Bij elk verkoudheidssymptoom moeten de Duitsers in quarantaine gaan.

