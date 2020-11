SpaceX voor tweede keer succesvol met astronauten de ruimte in

SpaceX heeft in vannacht met succes vier astronauten gelanceerd op een vlucht naar het internationale ruimtestation ISS. Een Japanner en drie Amerikanen moeten de komende zes maanden in het ISS gaan wonen.

De vlucht van het raketbedrijf van Elon Musk werd om 01.27 uur (19.27 uur lokale tijd) gelanceerd. In eerste instantie zouden de astronauten op zaterdag vertrekken, maar toen stond er een te harde wind. Vanwege de windvlagen werd de lancering een dag uitgesteld. De bemanningsleden komen vanavond (Amerikaanse tijd) aan, na een vlucht van ongeveer 27 uur. Dan vertoeven ze een halfjaar in het ruimtestation dat zich op zo’n 400 kilometer hoogte in een baan rond de aarde begeeft.



Kracht van de wetenschap

Vicepresident Mike Pence was bij de lancering en zei dat Amerika onder president Donald Trump „onze toewijding heeft hernieuwd om voorop te lopen in de menselijke verkenning van de ruimte”. Aankomend president Joe Biden tweette zijn felicitaties en zei dat de lancering „een bewijs van de kracht van de wetenschap” was.



Congratulations to NASA and SpaceX on today's launch. It’s a testament to the power of science and what we can accomplish by harnessing our innovation, ingenuity, and determination. I join all Americans and the people of Japan in wishing the astronauts Godspeed on their journey. — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2020

SpaceX schrijft geschiedenis

Het is de tweede keer in de geschiedenis dat een commerciële raket mensen naar de ruimte brengt. De eerste keer was begin dit jaar, toen SpaceX twee Amerikaanse astronauten naar het internationale ruimtestation bracht. Zij keerden begin augustus terug op aarde.

De lancering van de raket ging overigens niet van een leien dakje. De vlucht is meerdere keren uitgesteld. Bij een testlancering ontplofte de raket. Drie eerdere prototypes vlogen in brand. Dat was overigens zonder astronauten aan boord. Een vlucht mét bemanning werd in eerste instantie uitgesteld vanwege slecht weer.

Ruimtetoerisme

Elon Musk wil de ruimte uiteindelijk voor iedereen toegankelijk maken. In 2018 kreeg zijn bedrijf al de eerste aanmelding van een ruimtetoerist in de dop binnen. De persoon zou met een raket van SpaceX langs de maan gaan en dan weer naar de aarde terugkeren. Welk prijskaartje er aan het uitstapje hing, is niet bekend.

