Lockdown bijna ten einde: wat kunnen we met de kerst doen?

Morgenavond komt er meer duidelijkheid over het coronavirus en de aankomende kerstdagen: wordt het een kerst met of zonder de ‘fam’?

Vandaag worden de 25 burgemeesters, die samen het Veiligheidsberaad vormen, bijgepraat over het nieuwe coronabeleid. Wat dat beleid precies inhoudt, wordt morgenavond bekendgemaakt. Overmorgen loopt de termijn af van de extra strenge maatregelen die twee weken geleden ingesteld zijn.

Hoewel het kabinet gisteren heeft vergaderd over de maatregelen, is nog niet over alles een beslissing genomen. Zo wordt er morgen naar verwachting gepraat over het maximale aantal mensen dat bij elkaar mag zijn op straat. Vanavond wordt gepraat over versoepeling (of een verzwaring) van de maatregelen. Vooralsnog mogen publieke instellingen als musea, bibliotheken en dierentuinen weer open.

Abnormale kerst

Waarschijnlijk staat ook de kerst op het programma vanavond. Vorige week dachten de burgemeesters al deze week „iets zinnigs” te kunnen zeggen over op wat voor manier we dit jaar kerst kunnen vieren. „Het wordt niet de kerst zoals we die van vorig jaar kennen. Het ziet er in elk geval anders uit”, weet de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls al wel.

Ook premier Rutte hoopt snel duidelijkheid te kunnen geven over de feestdagen. Hij zei vrijdag meer zicht te willen bieden op de feestdagen. Inhoudelijk kan hij daar nog niets over zeggen, maar wel over hoe de besluitvorming daarover zal gaan.

Scherpere maatregelen?

Gisteren kwam het kabinet bij elkaar voor een coronaoverleg in het Catshuis. Volgens ingewijden was het een goede, inhoudelijke discussie. Een verbetering op de vergaderingen van de afgelopen weken. Rutte erkende vrijdag dat er de afgelopen weken „flink gebakkeleid” is in het kabinet. Ook is er soms „heftige discussie”.

Volgens bronnen werd er onder meer gesproken over de situatie na half december. De vraag was ook of de ‘gedeeltelijke lockdown’ moet worden aangescherpt. De gedeeltelijke lockdown is sinds 13 oktober van kracht.

Lees ook: ‘Vrienden prins Charles boos om nieuw seizoen The Crown’