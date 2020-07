Politie begint zoektocht naar lichaam Maddie McCann

De Portugese politie is op zoek gegaan naar het lichaam van het vermiste Britse meisje Maddie McCann. Dat schrijft The Daily Mail.

Zo zouden er zoektochten zijn uitgevoerd in putten in Vila do Bispo, twintig minuten rijden ten westen van het Portugese Praia da Luz waar het meisje in mei 2007 verdween.

‘Fundamenteel bewijs’ voor vermissing Maddie

De Portugese staatszender RTP zegt dat detectives „fundamenteel bewijs” hebben om te bewijzen dat een 43-jarige Duitser verantwoordelijk is voor de verdwijning van Maddie McCann. Het gaat om de 43-jarige Duitser Christian Brückner. De omroep heeft Brückner ook in verband gebracht met een andere zaak van vermiste personen in het Algarve-resort Silves.

Zoals in de zaak van de 11-jarige Duitse Claudia Ruf. Zij werd 24 jaar geleden verkracht en omgebracht in het Duitse Grevenbroich toen ze de hond uitliet. Meer details over het verband tussen Brückner en andere zaken worden later onthuld.

Christian Brückner

Begin juni maakte de Duitse recherche bekend dat de 43-jarige Brückner is gearresteerd. De zedendelinquent zou het meisje op 3 mei 2007 hebben ontvoerd uit een appartementencomplex in Portugal, waar ze met haar ouders op vakantie was. Haar ouders zaten op dat moment in een restaurant in de buurt. De Duitser zou haar later hebben gedood.

De ouders van het meisje, zelf ook als verdachten verhoord, spraken toen van een echte doorbraak in de zaak. Half juni was er nog even sprake dat de ouders, Kate en Gerry McCann, een doodsbrief zouden hebben ontvangen, maar nog diezelfde dag ontkenden ze dat: „Het wijdverspreide nieuws dat we een brief van de Duitse autoriteiten hebben ontvangen waarin staat dat er bewijs of bewijs is dat Madeleine dood is, is FALSE. Zoals vele ongefundeerde verhalen in de media heeft dit tot onnodige ongerustheid bij vrienden en familie geleid en opnieuw ons leven verstoord.”

De Portugese politie heeft nog geen officiële reactie gegeven op het bericht van RTP over het onderzoek in de putten.

