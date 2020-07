Kans op lege schappen bij Albert Heijn door boerenblokkade

Door de blokkade van een distributiecentrum van Albert Heijn, zullen 230 winkels in ons land mogelijk te maken krijgen met lege schappen. De steun onder de boeren voor de demonstraties is overigens breed, blijkt uit onderzoek.

Een groep boeren demonstreerde gistermiddag tot 13.30 uur in de Overijsselse hoofdstad, waarbij ze de toegang tot het distributiecentrum met tractoren blokkeerden. De gemeente wilde hen daar om 13.30 uur weghebben en daar hebben ze gehoor aan gegeven.

AH: ‘Deze actie niet de juiste weg’

„Het kan zo zijn dat klanten zaterdag sommige producten niet kunnen vinden”, laat een woordvoerster van het bedrijf weten. „We verwachten dat dit in de loop van de dag herstelt.” De supermarktketen kon niet precies aangeven wat de impact per winkel zal zijn. Albert Heijn liet weten de zorgen van de Nederlandse boeren te begrijpen, maar vindt de acties bij de distributiecentra niet de juiste weg.

Eerder deze week blokkeerden de boeren ook al meerdere distributiecentra waaronder de locatie in Zwolle, omdat ze boos waren over de te lage prijzen die ze in hun ogen voor hun producten krijgen. Zo willen boeren dat de supermarkten de prijs van zuivel met 5 cent per liter gaan verhogen. Daarnaast eisen de boeren dat de maatregel over het veevoer van minister Carola Schouten van Landbouw van tafel gaat.

Ook protest bij luchthaven Schiphol

Er werd gisteravond ook geprotesteerd bij luchthaven Schiphol. Volgens een woordvoerder van de marechaussee zijn er geen boetes uitgedeeld of arrestaties verricht.

De marechaussee was eerder met meerdere eenheden ter plaatse op de toegangswegen naar Schiphol om het protest te beëindigen. „Tractoren zijn niet toegestaan op de luchthaven in verband met de veiligheid en worden tegengehouden”, aldus de marechaussee.

Woensdagavond waren boeren ook al naar Schiphol gereden. Ook toen hield de marechaussee enkele tientallen boeren tegen die met tractoren op de Loevesteinse Randweg bij Schiphol reden. Na overleg met de marechaussee is de groep omgedraaid.

Brede steun onder boeren

De afgelopen dagen blokkeerden honderden boeren ook al meerdere distributiecentra en snelwegen. Onder de boeren is een brede steun voor de demonstraties van de afgelopen dagen. Dat melden de NOS en boerenvakblad Nieuwe Oogst op basis van een onderzoek. Een meerderheid van de boeren steunt de acties. Daarbij is de steun onder niet-melkveehouders nagenoeg net zo groot als onder melkveehouders. De vragenlijst is ingevuld door een gemêleerde groep van 2250 veehouders en en 990 akkerbouwers en tuinders. In totaal zijn er in Nederland zo’n 30.000 rundvee-, varkens- en pluimveehouders en zo’n 18.000 tuinders en akkerbouwers. Van veehouders zegt bijna de helft zich vertegenwoordigd te voelen door landbouworganisatie LTO en een derde door Farmers Defence Force. Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen In de regio IJsselland (Overijssel) is het sinds vrijdagavond verboden om met landbouwvoertuigen te demonstreren. Ook in Groningen, Drenthe en Friesland geldt een verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen. De veiligheidsregio’s nemen zondag een besluit over het al dan niet verlengen van de ‘tractorverboden’. Lees ook: Boerenactie bij Lelystad Airport rustig verlopen, Albert Heijn blokkade ten einde

