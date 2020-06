Ouders Madeleine McCann krijgen ‘the saddest letter’: ze is dood

Na dertien jaar is er eindelijk echt een einde gekomen aan de onzekerheid. Madeleine McCann leeft niet meer.

De ouders van de verdwenen peuter Madeleine McCann hebben een brief van de Duitse justitie gekregen waarin wordt bevestigd dat het kind niet meer in leven is. Er staat niet in uitgelegd op basis waarvan die conclusie wordt getrokken, zeggen Britse media over deze ‘saddest letter’.

Verdachte

De Duitse justitie maakte begin deze maand tot grote verrassing bekend dat zij een verdachte in de zaak McCann had opgepakt.

German police write an official letter to the parents of Madeleine McCann to say their daughter is dead.@SwainITV reports on the first ‘concrete evidence’ of her death for 13 years. pic.twitter.com/7KsN65oSZC — Good Morning Britain (@GMB) June 16, 2020

De verdachte is de 43-jarige Duitser Christian Brückner. De zedendelinquent zou het meisje in 2007 hebben ontvoerd in Portugal, waar ze met haar ouders op vakantie was. De Duitser zou haar later hebben gedood. Brückner zit al in een Duitse gevangenis en zwijgt volgens zijn raadsman over de zaak McCann.

Brief over Madeleine

Het Openbaar Ministerie in de Duitse stad Braunschweig bevestigt dat de brief aan Kate en Gerry McCann is gestuurd. „We houden natuurlijk echt rekening met het feit dat het heel moeilijk is voor het gezin als we hen vertellen dat we aannemen dat Madeleine dood is.” Want ze kunnen niet zeggen waaróm ze weten dat ze niet meer leeft.

„Het is belangrijker dat we succesvol zijn en dat we de boosdoener kunnen krijgen, in plaats van gewoon onze kaarten op tafel te leggen en hen te vertellen waarom we denken dat ze misschien dood is.”

Einde onzekerheid

Het betekent een einde aan dertien jaar van onzekerheid, waarin Madeleines ouders verdacht zijn geweest en voor veel mensen altijd verdacht zijn gebleven. Ook werd vaak gesproken over mensensmokkel. Vooral de Britse media bleven erover schrijven, een Find Madeleine-campagne werd opgezet en regelmatig werden foto’s gedeeld van hoe ze ‘er nu uit zou zien’. Tevergeefs, van Madeleine, de peuter met de grote mooie groene ogen met bruine vlekjes erin, ontbrak elk spoor.

„Wij gaan er vanuit dat het meisje dood is”, zei een woordvoerder van het OM in Braunschweig begin deze maand. Vandaag wordt dit bevestigd.

