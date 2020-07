WHO meldt recordaantal Covid-besmettingen in dag tijd

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vandaag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. In 24 uur tijd kwamen er wereldwijd 228.102 gevallen bij. Het vorige trieste record dateerde van 4 juli met 212.326. Het dagelijks dodental door Covid-19 bleef stabiel op ongeveer 5000.

Volgens de WHO is het aantal geregistreerde corona-infecties de 12 miljoen inmiddels ruim gepasseerd. De statistici van de Johns Hopkins Universiteit en WorldOmeter maakten dat eerder al bekend. De grootste brandhaarden zijn nog altijd de Verenigde Staten, Brazilië en India. Zuid-Afrika stijgt sterk op de lijst met donderdag ruim 13.500 nieuwe gevallen.

555.000 gemelde doden

Inmiddels heeft de ziekte meer dan 555.000 mensen het leven gekost. Tenminste, dan zijn de officiële cijfers. Het aantal werkelijke doden ligt naar alle waarschijnlijkheid veel hoger. Zo werd eerder al geconstateerd dat er in Nederland een flinke oversterfte was in maart en april.

Dat dit in het buitenland ook voorkomt, werd vandaag nog eens bevestigd door nieuws uit Rusland. Hoewel er tot op de dag van vandaag volgens de officiële cijfers iets meer dan 11.000 mensen in het land zijn overleden aan het virus, meldde het landde enkel in mei al een overschot van ruim 18.000. Hoewel de oversterfte niet per se alleen aan het coronavirus ligt, lijkt het onwaarschijnlijk dat de gemelde 11.000 ook maar enigszins klopt.