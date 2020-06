Badpakken voor kleine meisjes gevonden in camper van Maddie-verdachte

De Duitser Christian Brückner blijft ontkennen dat hij iets met de ontvoering van Madeleine McCann te maken heeft. Ondertussen komt Der Spiegel TV in een documentaire met nieuwe onthullingen over de vermissing.

De Duitse tv-documentaire laat zien dat er in de camper en woning van de verdachte badpakken voor kleine meisjes en duizenden kinderpornografische beelden zijn gevonden, schrijven Britse media. Volgens Spiegel TV is een dertig jaar oude camper van boven tot onder onderzocht en zou er kinderkleding gevonden zijn. Ook zijn er zes USB-sticks gevonden met kinderpornografische beelden gevonden.

Brückner ontkent

Brückner zit nu in een isoleercel in een Duitse gevangenis. Zijn advocaat Friedrich Fulscher sprak hem en zegt dat zijn cliënt alle betrokkenheid bij de ontvoering (en de moord) op het Britse meisje ontkent. Meer wilde de verdachte niet zeggen, aldus zijn advocaat.

Ondertussen zouden de Duitse speurders wel enkele eigendommen van Brückner hebben onderzocht. In een dertig jaar oude camper zouden daarbij meerdere stukken kinderkleding gevonden zijn. Het zou onder meer gaan om badpakken voor kleine meisjes, terwijl Brückner zelf geen kinderen had. De documentaire laat wel zien dat de camper in kwestie nooit in Praia da Luz (het Portugese vakantieoord waar Maddie in 2007 verdween) is gezien. In Portugal zou Brückner een andere camper en een zwarte Jaguar hebben gehad.

In een woning in het Duitse Am Füllerkamp zouden zes USB-sticks zijn gevonden met daarop 8.000 kinderpornografische beelden.

Verdachte

Er is de laatste weken veel nieuws over Madeleine McCann, die op 3 mei 2007 verdween uit een appartementencomplex in het Portugese Praia da Luz. Haar ouders zaten op dat moment in een restaurant in de buurt. De onderzoekers gingen in eerste instantie uit van een ontvoering.

Begin deze maand maakte de Duitse justitie tot grote verrassing bekend dat zij een verdachte in de zaak McCann had opgepakt. Het gaat om de 43-jarige Duitser Christian Brückner. De zedendelinquent zou het meisje in 2007 hebben ontvoerd in Portugal, waar ze met haar ouders op vakantie was. De Duitser zou haar later hebben gedood. Brückner zit al in een Duitse gevangenis en zwijgt volgens zijn raadsman over de zaak McCann. „Wij gaan er vanuit dat het meisje dood is”, zei een woordvoerder van het OM in Braunschweig begin deze maand.

Verstoord

Gisterochtend kopten veel media dat de ouders van Madeleine McCann ‘the saddest letter‘ zouden hebben ontvangen van de Duitse justitie: Madeleine McCann leeft niet meer. Maar gistermiddag zeiden zij dat ze geen doodsbrief hebben gekregen en dat hun hele leven weer verstoord wordt.

Breaking: Madeleine McCann’s parents say they have not received a letter from German authorities saying their daughter is dead Yesterday, Hans Christian Wolters said: “We have written to them but can’t say why she is dead” The handling of this has been shambolic and distressing pic.twitter.com/fpOOqnRFnH — Jamie Johnson (@JamieoJohnson) June 16, 2020

Claudia Ruf De politie onderzoekt ook of de verdwijning van Madeleine McCann verband houdt met de zaak van de moord op de 11-jarige Duitse Claudia Ruf. Zij werd 24 jaar geleden verkracht en omgebracht in het Duitse Grevenbroich toen ze de hond uitliet. Vorig jaar is een groot dna-onderzoek begonnen onder 2400 mannen. Deze maand wordt de uitslag verwacht.

