Duitser verdacht van moord Madeleine McCann

Het Openbaar Ministerie in Duitsland gaat er vanuit dat de Britse Madeleine McCann dood is. De destijds 3-jarige peuter verdween in 2007 in Portugal waar ze met haar ouders op vakantie was. Er wordt al jaren naar het meisje gezocht.

In Duitsland is een 43-jarige man gearresteerd in verband met de verdwijning. Hij zat al in de cel voor een ander vergrijp en wordt nu verdacht van moord, zei de openbaar aanklager in een persconferentie. De Duitse krant Bild meldt dat Christian B., een veroordeelde pedofiel, de man zou zijn die ervan wordt verdacht dertien jaar geleden de Britse Madeleine McCann te hebben ontvoerd in Portugal. De krant deelt ook foto’s van hem.

Het betekent een einde aan dertien jaar van onzekerheid, waarin Madeleines ouders verdacht zijn geweest en voor veel mensen altijd verdacht zijn gebleven. Ook werd vaak gesproken over mensensmokkel. Vooral de Britse media bleven erover schrijven, een Find Madeleine-campagne werd opgezet en regelmatig werden foto’s gedeeld van hoe ze ‘er nu uit zou zien’. Tevergeefs, van Madeleine, de peuter met de grote mooie groene ogen met bruine vlekjes erin, ontbrak elk spoor.

„Wij gaan er vanuit dat het meisje dood is”, zei een woordvoerder van het OM in Braunschweig vandaag tegen de pers.

Doorbraak

Gister werd bekend dat er een nieuwe verdachte is rond de verdwijning van Madeleine. De Britse en Duitse politie spraken van een „belangrijke ontwikkeling” in de zaak.

De Duitser woonde tussen 1995 en 2007 met tussenpozen in de Portugese Algarve, de plek waar het meisje verdween. Ook deed hij verschillende klusjes en werkte hij een tijdje in de horeca. De man wordt daarnaast verdacht van inbraken, diefstal en drugshandel. Volgens lokale media is hij eind vorig jaar in Braunschweig veroordeeld tot 7 jaar cel voor de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse in 2005 in Praia da Luz. Dat vonnis is nog niet definitief.

De ouders van het meisje, zelf ook als verdachten verhoord, spreken nu van een echte doorbraak in de zaak.

Eerder in het vizier

Duitse opsporingsambtenaren hadden de man al eerder in het vizier. Na een tv-uitzending over de verdwijning in 2013 gebeurde dat voor het eerst. De informatie was niet voldoende voor een onderzoek, zei justitie toen. Ook in 2017 kwam er een aanwijzing naar de man, maar ook die was niet voldoende. Het is nog niet duidelijk welke nieuwe informatie nu opnieuw naar de man heeft geleid.

De politie laat weten dat het iedereen wil spreken die meer weet over de verdachte. „Misschien weet u iets of bent u op de hoogte van sommige dingen die hij heeft gedaan. Of misschien heeft hij u in vertrouwen verteld over de verdwijning van Madeleine”, zegt onderzoeksleider Mark Cranwell in een verklaring. „Er is meer dan dertien jaar verstreken en uw loyaliteit kan zijn veranderd. Deze persoon zit in de gevangenis, dus het is tijd om naar buiten te komen.”

Maddie

Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 uit een appartementencomplex in het Portugese Praia da Luz. Haar ouders zaten op dat moment in een restaurant in de buurt. De onderzoekers gingen in eerste instantie uit van een ontvoering.

