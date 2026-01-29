Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kosten voor een crematie verschillen enorm: dit kost cremeren in Gelderland

Waar vroeger de meeste mensen nog begraven werden, kiezen tegenwoordig steeds meer mensen voor een crematie. In 2025 werd ruim 68 procent van de overledenen gecremeerd. Uit onderzoek van Uitvaartland.nl blijkt dat de prijsverschillen tussen de crematoria in Nederland enorm verschillen. Dit betaal je in Gelderland.

Een eenvoudige crematie is bij het ene crematorium bijna 1000 euro duurder dan bij het andere. Terwijl het hier alleen gaat om de crematie zonder kosten van aula of koffiekamer. Ook bij crematies met gebruik van de aula zijn de prijsverschillen groot. Uitvaartland onderzocht voor dit onderzoek alle 119 crematoria van Nederland.

Crematies in Gelderland

In Gelderland kost een gemiddelde crematie, zonder gebruik van faciliteiten en zonder begeleiding van nabestaanden, 779 euro. Daarmee is Gelderland de nummer 4 van goedkoopste provincies voor een zogeheten stille crematie.

Als je wel faciliteiten gebruikt bij de crematie/uitvaart, ben je in Gelderland gemiddeld 1642 euro kwijt. In dat rijtje is Gelderland qua kosten een gemiddelde provincie.

Op een rij een aantal steden in Gelderland met de bijbehorende (gemiddelde) prijzen voor een crematie zonder aula:

Beesd – 510 euro

– 510 euro Heteren – 595 euro

– 595 euro Dieren – 775 euro

– 775 euro Bemmel – 803 euro

– 803 euro Aalten – 675 euro

Zelfde crematie, grote verschillen

Uitvaartland.nl onderzoekt jaarlijks de prijsverschillen tussen crematoria, maar zag dat de verschillen niet eerder zo groot waren. Het onderzoek toont aan dat het prijsverschil tussen het goedkoopste en duurste crematorium voor stille crematies (crematie zonder gebruik van faciliteiten en zonder begeleiding van nabestaanden) 906 euro bedraagt.

„Het is onbegrijpelijk dat deze prijsverschillen in 2026 nog steeds bestaan”, zegt Leon Schouten van Uitvaartverzorging Uitvaartland. „Bij een crematie zonder ceremonie wordt geen gebruikgemaakt van faciliteiten. Het betreft uitsluitend de uitvoering van de crematie zelf, waardoor zulke verschillen niet te rechtvaardigen zijn. Dat het ene crematorium daar drie keer zoveel voor rekent als het andere, vraagt om ingrijpen van de overheid om deze verschillen te beperken.”

Wil je zelf kijken hoe de prijsverschillen voor cremeren in jouw eigen provincie / regio zijn? Dat kan via deze kaart. Zoek je via je postcode, dan moet je je volledige postcode invullen. Voor het volledige overzicht en verschillen tussen provincies, zie dit overzichtsartikel van Metro.

