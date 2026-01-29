Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kosten voor een crematie verschillen enorm: ‘Het ene crematorium is bijna 1000 euro duurder dan een ander’

Waar vroeger de meeste mensen nog begraven werden, kiezen tegenwoordig steeds meer mensen voor een crematie. In 2025 werd ruim 68 procent van de overledenen gecremeerd. Uit onderzoek van Uitvaartland.nl blijkt dat de prijsverschillen tussen de crematoria in Nederland enorm verschillen.

Een eenvoudige crematie is bij het ene crematorium bijna 1000 euro duurder dan bij het andere. Terwijl het hier alleen gaat om de crematie zonder kosten van aula of koffiekamer. Ook bij crematies met gebruik van de aula zijn de prijsverschillen groot. Uitvaartland onderzocht voor dit onderzoek alle 119 crematoria van Nederland.

Zelfde crematie, grote verschillen

Uitvaartland.nl onderzoekt jaarlijks de prijsverschillen tussen crematoria, maar zag dat de verschillen niet eerder zo groot waren. Het onderzoek toont aan dat het prijsverschil tussen het goedkoopste en duurste crematorium voor stille crematies (crematie zonder gebruik van faciliteiten en zonder begeleiding van nabestaanden) 906 euro bedraagt. Het goedkoopste crematorium staat in Almere. Een stille crematie kost daar 399 euro. Het duurste crematorium vind je in Uithoorn. Daar betaal je 1305 euro voor exact dezelfde crematie.

„Het is onbegrijpelijk dat deze prijsverschillen in 2026 nog steeds bestaan”, zegt Leon Schouten van Uitvaartverzorging Uitvaartland. „Bij een crematie zonder ceremonie wordt geen gebruikgemaakt van faciliteiten. Het betreft uitsluitend de uitvoering van de crematie zelf, waardoor zulke verschillen niet te rechtvaardigen zijn. Dat het ene crematorium daar drie keer zoveel voor rekent als het andere, vraagt om ingrijpen van de overheid om deze verschillen te beperken.”

⚱️ Stille crematies een trend Stille crematies worden steeds populairder. Leon Schouten: „Mensen willen liever niet het afscheid vieren in of bij het crematorium. Ze kiezen steeds vaker voor een gezellige locatie zoals bijvoorbeeld een voetbalkantine, restaurant of kroeg om een toost op het leven van hun dierbare uit te brengen. In veel gevallen is dat ook veel goedkoper.”

Hieronder zie je een overzicht van de gemiddelde crematiekosten per provincie (zonder gebruik van faciliteiten en zonder begeleiding nabestaanden).

Crematie met gebruik van aula

Voor crematies met gebruik van de aula varieerde het prijsverschil tussen het goedkoopste en duurste crematorium 1600 euro. Crematorium Cremaere in Almere biedt de goedkoopste optie aan voor 720 euro, terwijl Crematorium Duin- en Bollenstreek in Lisse de duurste optie heeft voor 2375 euro. Dat is ruim drie keer duurder dan het crematorium in Almere.

Overijssel duurst, Flevoland goedkoopst

Tussen provincies werden ook aanzienlijke verschillen in prijzen waargenomen. Het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste provincie voor een stille crematie bedroeg 397 euro. Flevoland is de goedkoopste provincie met gemiddeld 570 euro, terwijl Overijssel als duurste uit de bus kwam met 967 euro.

Voor crematies met gebruik van de aula bedroeg het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste provincie 559 euro. Flevoland is ook hier de goedkoopste provincie met 1446 euro, terwijl Overijssel ook hierbij de duurste is met 2005 euro.

Hieronder zie je een overzicht van de gemiddelde crematiekosten per provincie (met gebruik van faciliteiten).

Prijsverschillen zijn niet alleen tussen provincies of regio’s groot, maar ook tussen crematoria die niet ver van elkaar verwijderd zijn. Zo kost een stille crematie in Almere 399 euro, terwijl men op nog geen 20 kilometer afstand bij Crematorium Zorgvlied in Amsterdam 725 betaalt. Dat is een verschil van 326 euro, ruim 82 procent meer voor exact dezelfde dienst.

Goedkoopste en duurste gemeenten voor een crematie

Dit is de top 10 goedkoopste plaatsen als het om cremeren gaat, in euro’s:

Almere – 414,50 Beesd – 510 Maassluis – 515 Nieuwegein – 585 Hilversum – 585 Heteren – 595 Leusden – 625 Zeist – 650 Laren – 655 Amsterdam – 663,75

Dit is de top 10 duurste plaatsen voor een crematie, in euro’s:

Uithoorn – 1305 Nijverdal – 1275 Appingedam – 1119 Assen – 1085 Dordrecht – 1054 Beverwijk – 995 Oosterhout – 991 Eelderwolde – 985 Breda – 975 Marsum – 960

Wil je zelf kijken hoe de prijsverschillen voor cremeren in jouw eigen provincie / regio zijn? Dat kan via deze kaart. Zoek je via je postcode, dan moet je je volledige postcode invullen.

