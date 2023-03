Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koffie met cake passé: ‘Uitvaart wordt steeds meer feestje op het leven’

Uitvaarten waren lang een nogal sobere bedoeling, waarbij je hooguit na afloop een klef pakje cake en lauwe koffie kreeg voorgeschoteld. Maar de traditionele uitvaart is op haar retour. Steeds meer Nederlanders willen dat hun uitvaart een feestje wordt.

Dit blijkt uit het Nationale uitvaartwensenonderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net. Bijna 2.300 Nederlanders werden aan de tand gevoeld over hun ze hoe hun uitvaart voor zich zien. De wensen verschillen per leeftijd en per provincie. Toch is er een duidelijke voorkeur zichtbaar: het merendeel wil een informele crematie in een intieme setting en daarna een toost en proost op het leven.

Nederlanders willen informele uitvaart met ‘toost op het leven’

De koffie en het beruchte plakje cake hebben plaatsgemaakt voor een borrel met een hapje, zodat er kan worden „getoost op het leven”. Volgens het onderzoek heeft bijna driekwart van de Nederlanders liever een informele bruiloft. „Vroeger waren de meeste uitvaarten formeel. Mensen droegen zwarte kleding, er werd meestal klassieke muziek gedraaid, er waren professionele dragers voor de kist en na de uitvaart dronk men gezamenlijk een kopje koffie. Tegenwoordig gaat dat vaak anders”, vertelt Leon Schouten van Uitvaartverzekeringwijzer.net.

Langzamerhand worden tradities losgelaten. Uitvaarten krijgen daardoor een uniek randje. Zo vonden vroeger de meeste uitvaarten in een kerk plaats, maar tegenwoordig zie je steeds meer dat een uitvaart op een andere locatie plaatsvindt. En dat kan van alles zijn: een kroeg, een boot, het strand of zelfs een discotheek.

Andere opvallende bevindingen uit het onderzoek

Steeds meer Nederlanders kiezen voor crematie. 77 procent van de ondervraagden wil gecremeerd worden. In 2019 was dit nog 70 procent. Dit heeft voornamelijk te maken met het prijskaartje van begraven worden. Mensen willen hun nabestaanden niet opzadelen met het onderhoud van een graf. Vooral jongere mensen kiezen voor cremeren: in de leeftijdscategorie 18-30 jaar zegt 90,2 procent het te willen, tegenover 53,3 procent in de categorie 75 jaar en ouder.

De meeste Nederlanders willen dat hun kist tijdens de uitvaart dicht is. Landelijk geven Nederlanders aan dat 83% liever een gesloten kist heeft. Alleen in Groningen geeft een opmerkelijk hoog percentage de voorkeur aan een open kist: 48,3%.