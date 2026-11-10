Wanhopige oproep moeder van Insiya (12), die haar dochter 10 jaar niet heeft gezien: ‘Kabinet, hoe lang nog?’
Nadia Rashid, moeder van de ruim tien jaar geleden ontvoerde Insiya uit Amsterdam, heeft in een video een wanhopige oproep aan het kabinet en premier Jetten gedaan.
De socialmedia-accounts van Nadia zijn in India naar eigen zeggen geblokkeerd. Insiya verblijft daar bij haar vader en kan, als zij ze zou zoeken, de accounts niet zien. In de video zegt haar moeder: “Ook de berichtgeving van journalisten over haar ontvoering is in India geblokkeerd.” Vijf jaar geleden was er ook al een video met een dringende oproep, toen onder de afzender Team Bring Insiya Back.
Ontvoering van Insiya precies 10 jaar geleden
Op 29 september was het precies tien jaar geleden dat de toen 2-jarige Insiya uit Amsterdam werd ontvoerd door haar Indiase vader. Het kleine meisje van toen is nu 12. Haar strijdbare moeder Nadia heeft haar dochter nog altijd niet in de armen kunnen sluiten.
Afgelopen zomer deed Nadia Rashid uitgebreid en op een volgens Metro indrukwekkende manier haar verhaal in de podcast Held in eigen verhaal van Iris Enthoven. De moeder zei toen onder meer: “Zij gaat op een gegeven moment googelen of heeft dat al gedaan. Zij gaat haar naam opzoeken en zien wat er is gebeurd. Wat haar ook wordt verteld, ze gaat mij zien spreken. Insiya zal dit trauma de rest van haar leven moeten verwerken.”
Moeder Nadia richt zich tot premier Jetten en het kabinet
Een paar maanden later is dat ‘kunnen opzoeken’ niet meer mogelijk. De berichtgeving over Insiya is – in India althans – verdwenen en Nadia is niet meer te vinden. “Zelfs de filmpjes waarin ik haar feliciteer met haar verjaardag of waarin ik Insiya vertel hoeveel ik haar mis en hoeveel ik van haar hou. En dat mama nooit zal opgeven.”
Volgens Nadia heeft haar dochter nu een leeftijd “waarop ze vragen gaat stellen”. “Precies nu wordt de laatste lijn naar mijn dochter geblokkeerd. Mij wordt het zwijgen opgelegd, net als de vrije pers, tien jaar na haar ontvoering.” Nadia richt zich nu tot premier Rob Jetten en het kabinet: “Ik vraag niet om aandacht, ik vraag om actie. Zorg ervoor dat de blokkade onmiddellijk wordt opgeheven. Hoelang laat u dit nog gebeuren? Wanneer gaat u Insiya en mij beschermen?”
In mei zei Rob Jetten nog kansen in de zaak van Nadia te zien, toen hij de Indiase premier Narendra Modi in Den Haag ontving. De premier zou het onderwerp persoonlijk met Modi bespreken, maar tot nu toe is daar niets uitgekomen.
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