Stelling van de dag: ‘Dorpen als Moerdijk mogen niet verdwijnen om plaats te maken voor industrie’
Even was het de vraag of het dorp Moerdijk zou verdwijnen: het dorp en alle 1100 inwoners moesten plaatsmaken voor de energietransitie. Er was (en is nog steeds) ruimte nodig voor industrie. Nu heeft het kabinet beslist dat het dorp waarschijnlijk toch mag blijven bestaan, al bestaan er nog wel een aantal vragen rond deze kwestie.
Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat) deelde in een brief aan de Tweede Kamer nieuwe inschattingen van de ruimte die ontwikkelingen rond het Brabantse dorp innemen. Het scenario waarin Moerdijk behouden blijft, is “haalbaar”, concludeert de CDA’er.
Een definitieve keuze maakt De Bat nog niet. Daarvoor moet onder meer nog duidelijk worden hoe het gebied leefbaar kan blijven en wat het perspectief van de industrie rond Moerdijk is.
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