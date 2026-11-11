Stelling van de dag: ‘Wie langdurig mantelzorg verleent, moet recht krijgen op betaald mantelzorgverlof’
Drie op de tien mantelzorgers van mensen met dementie houden het nog maar maximaal één jaar vol. Dat melden de Stichting Alzheimer Nederland en onderzoeksbureau voor zorg Nivel in de zogeheten tweejaarlijkse Dementiemonitor. Meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan psychische en lichamelijke problemen te ervaren. Ook voelt een meerderheid zich eenzaam en heeft relatieproblemen. Zou er een verlofregeling moeten komen waarop (langdurig) mantelzorgers aanspraak kunnen maken?
Volgens de stichting neemt het aantal mantelzorgers de komende jaren toe, onder meer door de vergrijzing en personeelstekort in de zorg. Daarom is het belangrijk dat er genoeg ondersteuning is, om overbelasting en uitval te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld zowel het tijdig inschakelen van een casemanager zijn, als het goed plannen van de zorg die gegeven moet worden. Ook dementievriendelijk personeelsbeleid zou kunnen helpen.
In de video boven dit artikel hoor je over de (financiële) tegemoetkomingen die mantelzorgers nu vaak laten liggen.
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