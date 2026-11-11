Deel dit artikel: Share App Mail Pin

300 Italiaanse scholen geëvacueerd na ontvangen bommelding

Driehonderd Italiaanse scholen zijn geëvacueerd nadat zij een anonieme mail hebben ontvangen met een bommelding, meldt onderwijsminister Giuseppe Valditara. Dat aantal kan volgens hem nog toenemen. Italiaanse media schrijven dat de mail is ondertekend door Mikhail Andropov, dezelfde naam die ook in de bommelding stond die vorige week aan Ierse media werd gestuurd.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Ook scholen in Noord-Ierland hebben een „verontrustende e-mail” ontvangen, meldt de lokale politie. Het is niet duidelijk of het daar ook om bommeldingen gaat.

In de mail die aan Italiaanse scholen is gestuurd, wordt gezegd „genocide” te zullen plegen „tegen de Italianen”. Ook zou in de mail premier Giorgia Meloni worden bedreigd. „We hebben een bom in de motor van de auto van uw premier geplaatst”, staat er volgens de krant Il Fatto Quotidiano.

Vorige week kregen verschillende Ierse media een bommelding, die gelinkt zou zijn aan de vele bommeldingen bij Europese passagiersvliegtuigen. In geen van de gevallen werden explosieven gevonden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties