Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Terwijl kerken leeglopen, komen ruim 1000 jongeren naar de Katholieke Jongerendag: ‘Ik had een krimp verwacht’

Terwijl katholieke kerken in Nederland al jaren bezoekers verliezen, kwamen afgelopen weekend ruim duizend jongeren naar de uitverkochte Katholieke Jongerendag in Ede. De belangstelling verrast zelfs priesters, die zich jarenlang vooral op krimp hadden ingesteld. Het evenement was uitverkocht, Metro was erbij. Het past in een trend: het geloof trekt nieuwe belangstelling, vooral van jongeren.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Meer dan duizend jonge mensen bezochten de Katholieke Jongerendag. En die grote drukte in Ede staat niet op zichzelf. Parochies merken dat meer jongeren en volwassenen zich melden, de laatste jaren: ze willen katholiek worden. Dat is ook voor de priesters even schakelen. Pastoor Patrick Kuipers vertelde onlangs tijdens een ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken dat hij die groei totaal niet had zien aankomen. “Ik had me altijd ingesteld op krimp.”

Yannick (22) vond na een moeilijke jeugd rust in het katholieke geloof

De 22-jarige Yannick uit Enschede is een van de nieuwe katholieken. Hij vertelt aan Katholiekleven.nl dat hij na een moeilijke jeugd in een spontaan gebed God aanriep. “Ik zei hardop: God, ik weet niet wie U bent, maar ik geef me helemaal aan U over.” Yannick ervoer direct een intense rust en brak radicaal met zijn verslavingen, zegt hij. Zijn spirituele thuis vond hij in de Katholieke Kerk, waar hij afgelopen Pasen werd gedoopt. “Mijn hele wereld draait nu om God”.

De opvallende trend past in een bredere beweging. Uit recente cijfers van het CBS en het Meertens Instituut (2026) blijkt dat de jarenlange daling van het aantal gelovigen in Nederland stagneert. Jongeren van Gen Z zijn volgens de statistieken religieuzer dan de generatie voor hen. Wetenschappers spreken van een ‘stille revival’. De cijfers laten een opmerkelijke U-bocht zien. In 2014 gaf nog 49 procent van de 15- tot 18-jarigen aan religieus te zijn, daarna zette een flinke daling in die rond 2022 een dieptepunt bereikte met 35 procent. In plaats van een verdere afname is het percentage in 2024 weer omhoog geschoten naar ruim 40 procent.

Van Memphis Depay tot Cody Gakpo: geloof is zichtbaar in het voetbal

De hernieuwde interesse voor geloof beperkt zich niet tot de Katholieke Kerk. Ook protestantse kerken en andere religies zien dat meer jongeren enthousiast zijn over spiritualiteit. Onderzoeker Ernst van den Hemel wijst erop dat jongeren in onzekere tijden massaal snakken naar houvast, identiteit en gemeenschap. Geloof is onder de nieuwe generatie, mede door de populariteit van christelijke influencers en rolmodellen op sociale media, bovendien weer helemaal bespreekbaar en ‘hip’ geworden

Stervoetballers van het Nederlands Elftal dragen hun geloofsovertuiging vol trots uit. Spelers zoals Memphis Depay, Denzel Dumfries en Crysencio Summerville bidden en lezen tijdens toernooien openlijk samen de Bijbel. Aanvaller Cody Gakpo treedt daarin zelfs op als de informele ‘pastor’ van de spelersgroep door de gezamenlijke gebeds-sessies te leiden. Voor veel jongeren fungeren deze topsporters als grote rolmodellen: het haalt het taboe eraf.

In Ede was de groeiende groep goed te zien. Het thema van de jongerendag was ‘Opdat zij allen één zijn’. Zeven Nederlandse bisschoppen en een grote groep priesters was erbij. Meer dan veertig katholieke organisaties hadden een standje op een speciale informatiemarkt. Hoogtepunt voor de aanwezigen was een boodschap van de paus speciaal voor hen, die ter plekke voorgelezen werd.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Eva Munnik Eva is freelance verslaggever en (eind)redacteur bij televisieprogramma’s, daarnaast schrijft ze en doet ze eindredactie voor magazines. Eva schreef zeven non-fictie boeken, haar nieuwste vormt een kritische filering van de corona-aanpak: De Covidstaat. Als het even kan doet ze dat schrijven vanuit bed, in haar heerlijke appartement aan de mooiste gracht van Amsterdam. Daar woont ze met haar man, dochter en twee katten.

Reacties