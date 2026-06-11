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Quinty (27) vindt God en hoort nu bij Generatie Gebed: ‘Op Koningsnacht ging ik vroeger zuipen’

Nederland ontkerkelijkt al generaties lang, maar een nieuwe groep vindt het geloof plotseling weer: Generatie Gebed. Ze behoren tot de jongeren (Gen Z) en laten hun leven, in een wereld waarin vrijheid heerst en alles bijna mogelijk is, liever door God begrenzen. „Je vóélt God gewoon.”

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Op tv kun je bij de EO vanavond vier van die jongeren zien in de documentaire Generatie Gebed – Wat bezielt Gen Z? Metro bekeek hem alvast voor televisierubriek Blik op de Buis. De uitzending is trouwens op een totaal onchristelijk tijdstip: 23.20 uur (!). Eén van de makers is Sahar Meradji, die voor Videoland onlangs heel andere jongeren volgde. Haar veelbesproken serie Nachtkinderen ging over drugsgebruik onder tieners. Metro interviewde Meradji daarover.

Generatie Gebed keert zich richting het geloof

Ook schreef Metro vorig jaar al over het feit dat meer jongeren zich richting het christelijke geloof keren. Nu zien we er in Generatie Gebed ook vier in beeld en horen we hun drijfveren. Neem Quinty (27). In december 2024 bezocht zij een kerstviering in een kerk. „De dienst begon en toen had ik gelijk al een brok in mijn keel. Alsof mijn ogen ineens geopend werden voor de waarheid. Toen wist ik het wel.”

Juli vorig jaar liet Quinty zich dopen. Nu is zij bezig met de vraag „wat het betekent om een identiteit in Christus te hebben. Wie ben ik in Hem? Dat is voor mij nog wel een ontdekkingstocht.” We zien haar tijdens een Generatie Gebed-bijeenkomst, de avond voor Koningsdag. Hoe anders zagen haar Koningsnachten er eerder uit: „Dan ging ik uit. De stad in, zuipen. Maar eerlijk gezegd had ik daar nooit echt heel veel plezier in.” Quinty dacht dat ze van alcohol losser werd en zo connecties kon maken. Maar die connecties vindt zij inmiddels veel meer in het geloof.

⛪ Nederland en kerkbezoek 13 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder bezoekt minimaal één keer per maand een religieuze dienst. In 2010 was dit nog 18 procent. 8 procent gaat wekelijks of vaker. Dat blijkt uit het onderzoek God in Nederland (2025) van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 42 procent van de Nederlanders rekent zich tot een religieuze of levensbeschouwelijke groep. Protestanten gaan het vaakst maandelijks naar een dienst (53 procent), gevolgd door moslims (48 procent) en rooms-katholieken (14 procent).

Generatie Gebed begint met een spirituele zoektocht

De jongeren uit Generatie Gebed wonen, wat je misschien zou denken, helemaal niet in de zogeheten Biblebelt. In (universiteits)steden sluit een groeiende groep jongeren zich aan bij kerken en geloofsgemeenschappen. Het is interessant om Generatie Gebed – Wat bezielt Gen Z? te zien. Wat begint als een spirituele zoektocht, raakt al snel grotere vragen over controle, waarheid, identiteit en overgave. Hoe weet je wat écht waar is? Brengt geloof rust of juist onrust? En hoelang duurt een bekering eigenlijk? Tot in de eeuwigheid? Of tot de volgende trend op TikTok?

Paniekaanval leidde Nikki naar God

Nikki is nu 18 jaar, maar ze was bijna 16 toen zij met Generatie Gebed in aanraking kwam. „In mijn omgeving was niemand bezig met de vraag: ‘Waarom ben ik hier op aarde?’ Zelf had ik angstklachten omdat ik niet wist waar ik voor gemaakt was.” Nikki kreeg op een gegeven moment een paniekaanval en belandde op de grond. „Ik had iets nodig, gelukkig wist ik meteen dat dat God was.” Inmiddels studeert Nikki Theologie in Ede.

In Generatie Gebed kun je ook twee jongens zien die de Heer vonden. Bram (19) uit Reeuwijk had weinig met het geloof, maar kreeg op de middelbare school vrienden die de kerk bezochten. „Je voelt God gewoon”, zegt hij nu. „Ja, je kunt het helemaal mis hebben, maar het werkt.” Samuel uit Purmerend is nog maar 17 en komt wel uit een gelovig gezin. Hij voelt zich er prima bij, veel beter dan de tijd dat hij vooral naar porno keek. Samuel laat God liever de baas zijn over zijn dag. In de docu kun je zien hoe de Noord-Hollander wordt gedoopt. „Dit is geen bubbelbad, bro!”

Aantal blikken uit 5: 3

Generatie Gebed – Wat bezielt Gen Z? is vanavond (11 juni) om 23.20 uur bij de EO op NPO 3 te zien. Terugkijken kan via NPO Start.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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