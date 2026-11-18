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Benzineprijs zakt tot onder de 2,40 euro per liter

De adviesprijs voor benzine aan de pomp in Nederland is gedaald tot onder de 2,40 euro per liter. Daarmee zet de prijsdaling van de laatste tijd door. Bij een aantal tankstations in het land kunnen automobilisten inmiddels weer tanken voor minder dan 2 euro per liter.

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Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter Euro95 woensdag gezakt naar gemiddeld 2,394 euro, ruim 1 cent goedkoper dan dinsdag. De cijfers van UnitedConsumers zijn gebaseerd op de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland. Vaak worden deze prijzen alleen langs de snelweg gevraagd, op veel andere plekken is tanken goedkoper.

De benzineprijs bereikte op 10 oktober de hoogste stand ooit, met een gemiddelde adviesprijs van 2,732 euro. Sindsdien is die langzaam aan het zakken.

Olieprijzen

De dieselprijs daalde volgens UnitedConsumers woensdag licht naar 2,521 euro. Ook diesel is goedkoper geworden, nadat deze brandstof op 19 september een record van 2,824 euro per liter aantikte.

Mogelijk wordt tanken de komende dagen nog iets goedkoper. De olieprijzen zijn woensdag afgenomen. Zo’n daling werkt later vaak door in de prijzen aan de pomp in Nederland. Een vat Brentolie kost woensdag zo’n 1,5 procent minder op bijna 92 dollar en Amerikaanse olie is ongeveer 2 procent goedkoper geworden tot ruim 84 dollar per vat.

De olieprijzen zijn eerder dit jaar flink gestegen door de Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg hebben oliehandelaren woensdag de hernieuwde gevechten in het Midden-Oosten naast zich neergelegd en richten zij hun aandacht nu op tekenen van herstel van het aanbod en hogere voorraden in de Verenigde Staten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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