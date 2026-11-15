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FT: Huang overweegt terugkeer als topman Nvidia

Jensen Huang overweegt een terugkeer als topman van Nvidia en heeft met vertrouwelingen gesproken over de mogelijkheid om opnieuw aan de slag te gaan. Dat meldt de Financial Times op gezag van ingewijden.

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Leidinggevenden uit Silicon Valley zouden lobbyen voor de terugkeer van de voormalige Nvidia-topman, terwijl ook het Witte Huis dat zou zien zitten, aldus de Britse zakenkrant. Huang zou ook zelf achter het initiatief staan.

Vrijdag meldde de Financial Times nog dat het bestuur van Nvidia Rene Haas, topman van de Britse chipontwerper Arm Holdings, heeft benaderd als mogelijke opvolger voor Jensen Huang.

Huang trad donderdag af na onthullingen over buitenechtelijke affaires. Een van die affaires was met een vrouw die ervan wordt verdacht een Chinese spion te zijn. Dat riep vragen op over de export van Nvidia’s geavanceerde AI-chips naar China.

ANP

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