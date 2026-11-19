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Kerst zonder cadeautjes? Stichting Ensemble helpt ouders die van 1300 euro per maand moeten leven

Voor veel gezinnen is december een maand vol gezelligheid, cadeautjes en lekker eten. Maar wat als je nauwelijks geld hebt om boodschappen te doen, laat staan voor een cadeautje onder de boom? Stichting Ensemble helpt ouders die financieel moeilijk rondkomen, onder meer met Sinterklaas- en kerstpakketten. “Sommige ouders voelen de stress letterlijk van zich afglijden als ze weten dat pakjesavond toch door kan gaan”, vertelt bestuurslid Laura Mooij aan BEDROCK.

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Stichting Ensemble probeert voor die gezinnen het verschil te maken. De stichting werd in maart opgericht en heeft inmiddels zo’n negentig ouders uit heel Nederland in het bestand. Daarnaast zijn er ongeveer 180 leden die doneren.

Stichting Ensemble helpt inmiddels zo’n 90 ouders in Nederland

Het begon allemaal bij oprichtster Nina van den Abeele, die eerder als donateur betrokken was bij een andere stichting, Mombuddy. Als moeder wilde ze graag spullen doneren aan gezinnen die het minder breed hadden.

Die stichting organiseerde ook ieder jaar een decemberactie, waarbij ouders werden gekoppeld aan donateurs die sinterklaas- en kerstpakketten verzorgden. Toen het initiatief stopte, besloot Nina een soortgelijke stichting op te richten. Samen met Laura Mooij en Romance Egas vormt ze nu het bestuur van Stichting Ensemble.

“We hebben van dichtbij gezien wat financiële stress met ouders kan doen”, vertelt Laura. “We willen zoveel mogelijk mensen helpen en een zo groot mogelijk netwerk opbouwen.” En dat netwerk groeit. Ouders komen bij de stichting terecht via bewindvoerders, via de eerdere stichting of doordat anderen hen erop wijzen.

1300 euro per maand: hoe betaal je dan ook nog kerstcadeaus?

De financiële problemen van de gezinnen die Stichting Ensemble ondersteunt, zijn vaak groot. Volgens Laura ligt het gemiddelde maandinkomen van de aangemelde gezinnen rond de 1300 euro. Achter dat bedrag gaan allerlei persoonlijke verhalen schuil. Zo zijn er gezinnen die te maken hebben met ziekte en hoge medische kosten, en alleenstaande ouders die meerdere kinderen moeten onderhouden.

Sommige ouders hebben één kind, anderen vier of vijf. Wat ze gemeen hebben, is dat ze financieel nauwelijks ruimte hebben om iets extra’s te doen. Ook merkt Laura dat de ondersteuning per gemeente behoorlijk kan verschillen. Waar het ene gezin op bepaalde hulp kan rekenen, zijn de mogelijkheden ergens anders weer anders. En juist in december wordt het gebrek aan financiële ruimte extra zichtbaar.

Een Sinterklaaspakket neemt bij een moeder de stress weg

Dat ouders zich zorgen maken over de feestdagen, blijkt uit de reacties die Stichting Ensemble ontvangt. Voor sommige gezinnen is een Sinterklaaspakket niet zomaar een leuke verrassing, maar het verschil tussen wel of geen pakjesavond. Laura vertelt over een moeder die compleet overdonderd was toen ze een pakket ontving. Daarin zaten cadeaus en zelfs verkleedpakjes van Sint en Piet. Alles om er voor de kinderen een feest van te maken.

“Ze voelde de stress zakken toen ze wist dat pakjesavond goed zou komen”, vertelt Laura. Ook andere ouders reageren volgens haar bijzonder emotioneel als ze een pakket ontvangen. “Dan springen de tranen ons bijna in de ogen.” Het zijn momenten die laten zien hoeveel impact iets kan hebben wat voor andere gezinnen misschien vanzelfsprekend is.

Ook donateur Lisette is zich hiervan bewust. “Mijn dochter attendeerde mij op deze actie en ik was direct enthousiast. Hoe leuk is het om een ander te verwennen met leuke cadeautjes en lekkers? Het klinkt misschien gek, maar ondanks dat je elkaar niet kent, vind ik het heel bijzonder om zo toch een beetje ‘samen’ Sinterklaas of kerst te vieren”, vertelt ze aan BEDROCK.

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Waarom ouders met geldproblemen niet om hulp durven vragen

Toch is de stap om hulp te zoeken voor veel ouders groot. Want toegeven dat je niet genoeg geld hebt om je kind een cadeautje te geven, is niet makkelijk.

“We merken heel erg dat er schaamte is”, zegt Laura. Ze ontving onlangs nog een bericht van een moeder die aangaf het ontzettend moeilijk te vinden om hulp te vragen, maar die zich toch graag wilde aanmelden, omdat ze het financieel niet meer redde.

Vooral bij ouders die onder bewind staan en van een beperkt bedrag aan leefgeld moeten rondkomen, kunnen de feestdagen volgens Laura schrijnend zijn. “Het is jammer dat het zo moet gaan, dat dit nog steeds de situatie is in Nederland voor zoveel mensen”, zegt ze. “Maar we hopen dat te doorbreken door directe hulp te bieden.”

Kinderen merken op school wie geen geld heeft voor cadeautjes

Niet alleen ouders merken de gevolgen van geldproblemen. Ook kinderen krijgen er vaak meer van mee dan volwassenen misschien denken. Laura werkt zelf al vijftien jaar in de kinderopvang en ziet hoe financiële problemen kunnen doorwerken in het leven van een kind.

Soms verandert de situatie thuis plotseling. Een gezin dat eerder nog regelmatig leuke dingen kon doen, heeft daar ineens geen geld meer voor. Dat kan voor kinderen behoorlijk verwarrend zijn. Andere kinderen groeien op in een situatie waarin er eigenlijk nooit geld is voor uitjes, cadeautjes of andere extraatjes. Maar ook zij merken dat hun leven anders is dan dat van klasgenootjes.

“Op school zien ze dat er verschillen zijn. Dat voelen kinderen altijd, hoe erg ouders hun best ook doen”, vertelt Laura. Volgens haar worden die verschillen steeds zichtbaarder. “Ik heb het idee dat het steeds heftiger wordt. Het verschil wordt steeds duidelijker voor kinderen.”

Stichting Ensemble helpt gezinnen ook buiten de feestdagen

Stichting Ensemble biedt niet alleen pakketten en spullen aan. Er is ook een besloten Facebookcommunity waarin ouders en donateurs elkaar kunnen helpen, advies kunnen vragen of simpelweg hun verhaal kwijt kunnen. Daar ontstaan soms bijzondere momenten. Zo schieten ouders elkaar te hulp met spullen en maaltijden.

Wat Laura vooral raakt, is hoe andere ouders op zulke berichten reageren. “Ook al hebben ze het zelf hartstikke moeilijk, toch helpen ze elkaar”, vertelt ze. De stichting houdt de berichten in de groep goed in de gaten. Dit wordt gemonitord door het beheer dat bestaat uit de bestuursleden en een vrijwilliger die nauw betrokken is bij de stichting. Zo blijft het een veilige omgeving waarin ouders zich kwetsbaar durven opstellen.

En die hulp hoeft lang niet altijd uit geld te bestaan. Soms heeft iemand kleding over, speelgoed dat niet meer wordt gebruikt of spullen die een ander gezin goed kan gebruiken.

Donateurs van Stichting Ensemble helpen gezinnen rechtstreeks

Volgens Laura onderscheidt Stichting Ensemble zich vooral door de persoonlijke aanpak. Donateurs kunnen rechtstreeks worden gekoppeld aan gezinnen en weten daardoor concreet wat hun bijdrage betekent.

“Het is niet zomaar een stichting. Het is heel persoonlijk en je weet precies wat er met je donatie gebeurt”, legt ze uit. De stichting heeft geen winstoogmerk en wil zo transparant mogelijk zijn over de besteding van donaties. Ook kunnen donateurs spullen aanbieden via de community. Daarbij gaat het niet alleen om de feestdagen. Ook buiten december hebben gezinnen behoefte aan kleding, praktische spullen, steun of een luisterend oor.

Kersthulp nodig? Zo meld je je aan bij Stichting Ensemble

Ouders die financieel moeilijk rondkomen, kunnen zich gratis aanmelden bij Stichting Ensemble. Daarvoor vullen ze een formulier in met hun gezinssituatie en contactgegevens en leveren ze een inkomensbewijs aan.

Het bestuur beoordeelt de aanvraag vertrouwelijk. Volgens de stichting ontvangen ouders binnen vijf werkdagen een reactie. Na goedkeuring krijgen ze toegang tot de besloten community en de acties. De stichting adviseert ouders om gevoelige gegevens, zoals hun BSN en rekeningnummer, onleesbaar te maken voordat ze hun inkomensbewijs uploaden.

Laura hoopt vooral dat meer ouders de weg naar de stichting weten te vinden. En dat mensen die iets kunnen missen, zich aanmelden als donateur. “Ik hoop dat ouders ons weten te vinden, dat ze weten dat er mensen zijn die aan ze denken en ze willen helpen.”

Uiteindelijk hoeft hulp niet altijd groots te zijn. Soms is een tas met boodschappen, een warme winterjas of een paar cadeautjes onder de kerstboom al genoeg om een gezin een beetje lucht te geven.

Meer informatie over aanmelden of doneren is te vinden op stichtingensemble.nl.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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