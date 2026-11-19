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Nederlanders trouwen veel minder dan in het jaar 2000, maar in 3 gemeenten juist meer

In de beginjaren van deze eeuw was trouwen voor Nederlanders nog best vanzelfsprekend. Een kwart eeuw later stappen ‘we’ minder snel in het huwelijksbootje, al is dat niet op alle plekken in ons land het geval.

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Tussen 2000 en 2002 trouwden in Nederland jaarlijks gemiddeld 10,1 van elke 1000 inwoners. Van 2023 tot en met vorig jaar lag het gemiddelde aantal op 7,2. Dat is een afname van 28,1 procent, blijkt uit onderzoek van retailer YourSurprise op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 300 van de 303 vergeleken gemeenten trouwen we minder

Van de 342 Nederlandse gemeenten zijn er 303 met elkaar vergeleken op het gebied van trouwen. Bij 39 gemeenten waren vergelijkingen vanwege grenswijzigingen niet meer mogelijk. In 300 van de 303 gemeenten trouwen per 1000 inwoners minder mensen dan rond het jaar 2000. Wat dat betreft is IJsselstein koploper. In deze gemeente trouwen per 1000 inwoners ruim de helft minder mensen dan rond 2000. Het gemiddelde aantal ging van 14,6 inwoners naar 6,7 en dat betekende de grootste daling (53 procent). In Eemnes, Hattem en Edam-Volendam daalde het aantal mensen dat trouwt met vergelijkbare percentages, al waren de dalingen iets kleiner dan in IJsselstein.

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Ook op Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland en in Mook en Middelaar is het aantal mensen dat trouwt per 1000 inwoners meer dan gehalveerd. Daar gaat het om kleine aantallen, waardoor een paar huwelijken meer of minder het percentage sterk veranderen. Op Ameland trouwden in de jaren 2000–2002 in totaal 124 inwoners, tegenover 41 in 2023–2025.

In welke gemeenten trouwen juist meer mensen?

Neder-Betuwe, Zoeterwoude en Waddinxveen zijn de enige drie Nederlandse gemeenten waar meer mensen trouwen dan rond de eeuwwisseling. Neder-Betuwe heeft met 10,7 procent de sterkste stijging. In Zoeterwoude nam het aantal per 1000 inwoners met 7,2 procent toe en in Waddinxveen met een half procent. Zoeterwoude is overigens een kleine gemeente. Daar trouwden rond 2000 gemiddeld 60 inwoners per jaar, tegenover 73 nu.

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Friesland koploper in daling aantal huwelijken

In alle twaalf provincies trouwen per 1000 inwoners minder mensen dan rond 2000. Friesland heeft met 37,5 procent de grootste afname, gevolgd door Overijssel met 34,6 procent en Drenthe met 33,3 procent. Zeeland heeft met 21,4 procent de kleinste daling.

In Nederland trouwden gemiddeld 130.164 inwoners per jaar (2023-2025), tegenover 161.401 per jaar in 2000–2002. Dat betekent een daling van 19,4 procent.

Hier vind je het complete onderzoek (en kun je op zoek naar je eigen gemeente).

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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