Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Fraudehelpdesk waarschuwt voor neprestaurants: je betaalt, maar krijgt geen eten

Even eten bestellen via Google? Kijk goed waarop je klikt. De Fraudehelpdesk krijgt meldingen over nagemaakte websites van bestaande restaurants. Ze verschijnen bovenaan in de zoekresultaten, maar na betaling komt je maaltijd nooit aan.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Dat mensen in deze vorm van oplichting trappen, is niet zo gek. De nepwebsites gebruiken de naam van een bestaand restaurant, telkens met een andere plaatsnaam erbij. Bovendien verschijnen ze bovenaan de zoekresultaten, waardoor je er al snel op klikt.

Neprestaurant staat gewoon bovenaan in de zoekresultaten

De Fraudehelpdesk heeft inmiddels meerdere meldingen ontvangen van mensen die via zo’n website eten bestelden en betaalden, maar niets ontvingen. Hoewel de contactgegevens van het echte restaurant op de website staan, komt de bestelling daar niet altijd binnen. Soms kan de eigenaar de bestelling wel zien, maar niet accepteren: de oplichters hebben dat technisch onmogelijk gemaakt. Het geld komt evenmin bij het restaurant terecht.

Zo herken je een nepwebsite als je eten bestelt

Om te voorkomen dat je in deze val trapt, adviseert de Fraudehelpdesk extra alert te zijn als je online eten bestelt. „Klik bij voorkeur niet op de eerste paar zoekresultaten, maar scrol verder naar beneden. Ga na of de bestelling ook telefonisch gedaan kan worden en kies waar mogelijk voor betalen bij afhalen of bezorgen.” Heb je eten besteld en betaald, maar niets ontvangen? Meld dit dan bij de Fraudehelpdesk.

Expert waarschuwt voor wisseltruc op Bali: Jasmin (29) raakte zo 400 euro kwijt

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

Reacties