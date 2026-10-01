Fraudehelpdesk waarschuwt voor neprestaurants: je betaalt, maar krijgt geen eten
Even eten bestellen via Google? Kijk goed waarop je klikt. De Fraudehelpdesk krijgt meldingen over nagemaakte websites van bestaande restaurants. Ze verschijnen bovenaan in de zoekresultaten, maar na betaling komt je maaltijd nooit aan.
Dat mensen in deze vorm van oplichting trappen, is niet zo gek. De nepwebsites gebruiken de naam van een bestaand restaurant, telkens met een andere plaatsnaam erbij. Bovendien verschijnen ze bovenaan de zoekresultaten, waardoor je er al snel op klikt.
Neprestaurant staat gewoon bovenaan in de zoekresultaten
De Fraudehelpdesk heeft inmiddels meerdere meldingen ontvangen van mensen die via zo’n website eten bestelden en betaalden, maar niets ontvingen. Hoewel de contactgegevens van het echte restaurant op de website staan, komt de bestelling daar niet altijd binnen. Soms kan de eigenaar de bestelling wel zien, maar niet accepteren: de oplichters hebben dat technisch onmogelijk gemaakt. Het geld komt evenmin bij het restaurant terecht.
Zo herken je een nepwebsite als je eten bestelt
Om te voorkomen dat je in deze val trapt, adviseert de Fraudehelpdesk extra alert te zijn als je online eten bestelt. „Klik bij voorkeur niet op de eerste paar zoekresultaten, maar scrol verder naar beneden. Ga na of de bestelling ook telefonisch gedaan kan worden en kies waar mogelijk voor betalen bij afhalen of bezorgen.” Heb je eten besteld en betaald, maar niets ontvangen? Meld dit dan bij de Fraudehelpdesk.
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