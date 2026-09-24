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Expert waarschuwt voor wisseltruc op Bali: Jasmin (29) raakte zo 400 euro kwijt

Een aantrekkelijke wisselkoers op Bali kostte Jasmin (29) uiteindelijk 400 euro. Terwijl medewerkers haar afleidden, wisselde ze 2000 euro aan contanten. Pas in haar appartement ontdekte ze het tekort. Hoe voorkom je dat hetzelfde jou overkomt? Danielle Heesbeen van Happy met Geld geeft tips.

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Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt.

Jasmin (29): „Mijn vriend en ik maakten een rondreis op Bali. We reisden van plaats naar plaats en betaalden bijna alles contant. Daarom moesten we regelmatig euro’s omwisselen voor Indonesische rupiah. Op een middag liepen we langs een wisselkantoor waar een opvallend gunstige wisselkoers op een groot bord stond. Die lag nét iets hoger dan bij de andere wisselkantoren in de straat. We dachten nog: mooi meegenomen.

Omdat we nog een paar weken op Bali zouden blijven, besloten we meteen 2000 euro om te wisselen. Dan hoefden we niet steeds opnieuw op zoek naar een geldwisselkantoor.

Jasmin wisselt 2000 euro bij een wisselkantoor op Bali

De medewerker was ontzettend vriendelijk. Hij pakte een rekenmachine, liet precies zien hoeveel rupiah we zouden krijgen en begon vervolgens razendsnel stapels bankbiljetten te tellen. Ik had nog nooit zóveel geld bij elkaar gezien. Miljoenen rupiah, het leek wel Monopolygeld.

Terwijl hij aan het tellen was, bleef een andere medewerker tegen ons praten. Hij vroeg waar we vandaan kwamen, hoe lang we op Bali bleven en welke plekken we nog wilden bezoeken. Ondertussen telde de andere medewerker de stapels opnieuw, schoof ze heen en weer over de balie en begon weer opnieuw.

Medewerkers leiden Jasmin af tijdens het tellen

Ik probeerde mee te kijken, maar eerlijk gezegd ging het veel te snel. Op een gegeven moment gaf hij mij de hele geldstapel. Nog voordat ik zelf goed kon natellen, begon hij alweer over de volgende klant die binnenkwam. Er ontstond wat onrust in het kleine winkeltje en ik voelde me eigenlijk een beetje opgejaagd. Ik stopte het geld in mijn tas en liep naar buiten.

Pas later die middag, toen we in ons appartement het geld nog eens rustig natelden, kwamen we tot een pijnlijke ontdekking: we kwamen omgerekend ongeveer 400 euro tekort. Mijn eerste reactie was dat wij ons wel moesten hebben vergist. Maar hoe vaker we rekenden, hoe duidelijker het werd. We hadden simpelweg veel minder geld gekregen dan waar we recht op hadden.

Wisselkantoor op Bali ontkent dat er geld ontbreekt

De volgende ochtend zijn we teruggegaan naar het wisselkantoor. Ik legde uit dat het bedrag niet klopte en dat we honderden euro’s tekortkwamen. De medewerker keek me aan alsof hij van niets wist. Hij bleef herhalen dat hij het geld de dag ervoor samen met mij had geteld en dat ik akkoord was gegaan. Volgens hem kon hij niets meer voor me doen.

Ik wist gewoon dat het niet klopte, maar ik kon niets bewijzen. Later vertelde een andere Nederlander dat dit een bekende truc is op Bali. Medewerkers leiden toeristen af met een praatje, tellen razendsnel het geld, halen ongemerkt wat geld weg en zorgen ervoor dat je geen moment de tijd neemt om alles zelf rustig na te tellen. Achteraf voelde ik me ontzettend naïef dat we ons zo hebben laten opjagen.”

Geldexpert: zo herken je een riskant wisselkantoor op Bali

Danielle Heesbeen van Happy met Geld is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Een opvallend gunstige koers lijkt mooi meegenomen. Juist dan moet je extra goed kijken. Bank Indonesia waarschuwt dat niet-erkende wisselkantoren vaak aantrekkelijkere koersen aanbieden dan erkende kantoren.

Zo herken je volgens Bank Indonesia een erkende money changer

Kijk daarom of je met een erkend wisselkantoor te maken hebt. Een erkende money changer moet onder andere het officiële logo, het vergunningcertificaat van Bank Indonesia en de aanduiding ‘Authorized Money Changer’ zichtbaar hebben.

En wissel liever kleinere bedragen. Jasmin wisselde in één keer 2000 euro, omdat ze dan de rest van haar vakantie klaar was. Begrijpelijk, maar daardoor was het bedrag dat ze kon kwijtraken meteen groot.

Wordt er tegen je gepraat terwijl het geld wordt geteld? Stop meteen. Begin desnoods opnieuw. Zeg gewoon: even niet praten, ik wil eerst zelf tellen. Laat een rij achter je, een (on)vriendelijke medewerker of iemand die haast maakt nooit bepalen hoe snel jij moet handelen.

Tel altijd na vóór je vertrekt

Tel het volledige bedrag zelf voordat je de balie verlaat. Stapel voor stapel. Stop het pas in je tas als jij zelf hebt gezien dat het bedrag klopt. En voelt de situatie vreemd of word je opgejaagd? Loop gewoon weg.

Check vooraf ook de reviews van het wisselkantoor. Een paar minuten zoeken en zelf tellen is misschien minder leuk tijdens je vakantie. Maar Jasmin weet inmiddels hoeveel 400 euro duurder is.”

Danielle Heesbeen is financieel gedragscoach en oprichter van Happy met Geld. Ruim twintig jaar in geldzaken leerde haar één ding: de meeste financiële problemen zitten niet in de cijfers, maar in het gedrag erachter. Ze helpt vrouwen een geldsysteem bouwen dat past bij wie ze zijn, niet bij wie ze zouden moeten zijn. Volg haar ook op Instagram en Facebook.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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