Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van Weel: Sierra Leone kan ruzie Bolle Jos binnen 24 uur oplossen

Het onmiddellijk stopzetten van de EU-begrotingssteun aan Sierra Leone is volgens justitieminister David van Weel geen te grof middel om de regering van het Afrikaanse land te bewegen de veroordeelde drugscrimineel Jos Leijdekkers (‘Bolle Jos’) aan Nederland uit te leveren. „Sierra Leone kan dit binnen 24 uur oplossen door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons”, zei Van Weel, voor de vergadering met de EU-ministers van Justitie.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

„Het is geld dat we direct overmaken aan de regering die onderdak biedt aan deze crimineel”, zei Van Weel. „Die crimineel maakt uiteindelijk ontzettend veel kapot, ook voor de bevolking van Sierra Leone.”

Van Weel vindt het stopzetten van de EU-begrotingshulp een „heel belangrijk signaal”. Het gaat volgens hem niet zozeer om de omvang van het bedrag. „Daar zal Sierra Leone niet direct van onder de indruk zijn. Maar hiermee wordt vanuit de Europese Commissie een duidelijk signaal gegeven dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan deze criminelen.”

Andere manier

Als deze strafmaatregel niet helpt, „gaan we via andere wegen door met het opbouwen van de druk”, zei Van Weel. „Er is ons alles aan gelegen om deze crimineel naar Nederland te krijgen.”

De EU-ministers van Justitie bespreken donderdag maatregelen om de georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit harder aan te pakken. Nederland zal vragen om sancties in te stellen tegen landen die veroordeelde drugscriminelen weigeren uit te leveren.

Hulp aan regering

Het Europees Parlement wil dat de justitiële samenwerking met landen buiten de EU wordt versterkt. Hiermee moet worden voorkomen dat mensen die zijn veroordeeld voor ernstige drugshandelmisdrijven hun straf kunnen ontlopen. Daarbij werd Leijdekkers specifiek genoemd.

Alleen de hulp aan de regering van Sierra Leone wordt gestopt, verklaarde minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) in de Tweede Kamer. Europa gaat volgens hem door met onderwijsprogramma’s, de bescherming van vrouwen en mensen met een beperking, en jongerenparticipatie. „Het is echt van groot belang dat de Commissie heeft laten zien: met ons valt hier niet te sollen.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties