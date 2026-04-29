Vloekverbod op initiatief van SGP in Neder-Betuwe: ‘Belachelijk, er wonen toch niet alleen gereformeerden?’

Een vloekverbod in de gemeente Neder-Betuwe in Gelderland. Dat is de wens van de nieuwe coalitie die bestaat uit SGP, CDA/CU en VVD. Wie vloekt, moet een boete krijgen.

In Neder-Betuwe moeten ‘fatsoenlijke omgangsvormen’ hoog in het vaandel staan, dus komt er een vloekverbod. Dat is in ons land niet nieuw. De afgelopen tien jaar kwam het al vaker ter sprake in gemeenten in de zogeheten ‘Biblebelt’. Daar mag in het openbaar vloeken en daarbij de naam van God gebruiken niet. Het wordt vaak gezien als symboolpolitiek, want handhaving van een vloekverbod is juridisch nogal omstreden.

In Ermelo, sinds 1986 al behorend tot de vloekverbod-gemeenten, werd ooit een man beboet die schold met het woord kanker. Een wijkagent was het schelden met het k-woord helemaal zat.

Wat vinden mensen van een vloekverbod in Neder-Betuwe?

Verslaggever Suzette Nesselaar van Nieuws van de Dag ging gisteren naar Ermelo en Neder-Betuwe, om daar volgens presentator Thomas van Groningen „even een lekker potje te vloeken”. Dat doet zij inderdaad om reacties op straat uit te lokken. Maar vooral om te vragen wat inwoners van een vloekverbod vinden uiteraard. Je hoort het resultaat in de video hierboven. „Werk eens door godverdomme”, vindt een man op straat een normale zin. „Maar anderen vinden het vloeken.”

De SGP in Neder-Betuwe nam het initiatief tot en vloekverbod. „Ik denk dat het een goede zaak is”, zegt een dame stellig. „Het is een ernstige zaak als er bij elk woord gevloekt moet worden, of als iets niet lukt.” Een andere vrouw heeft een andere, maar duidelijke mening: „Belachelijk. Er zijn hier meer mensen, toch niet alleen maar gereformeerden?” Een man is het daar wel mee eens. Hij vloekt wel even als hij met een hamer op zijn vinger slaat. „Ik denk dat het niet te handhaven is.”

SGP vindt ‘handhaving niet het belangrijkste’

De jonge fractievoorzitter van SGP, Rob Scheurwater, is stellig over het vloekverbod: „Als je vloekt, dan raak je niet alleen Gods eer, maar je kwets ook mensen die in Hem geloven.” En handhaven dan? „Dat is voor ons niet het belangrijkste, daar hebben we de capaciteit niet voor. Maar door het zwart op wit te zetten, spreek je met elkaar af: vloeken is iets wat wij hier niet doen. Het is onfatsoenlijk en bovenal is het tot oneer van Gods naam.” Scheurwater roept zelf heel hard ‘au’ als hij zijn teen stoot. „Dat is ook een krachtterm.”

Thomas van Groningen na al het schelden in de reportage: „Ik zit een beetje met kromme tenen en hoop dat u snel weggeschakeld bent als u kinderen heeft.”

