Vrijwel iedereen in Nederland krijgt een nieuwe betaalpas: dit wil je weten

De betaalpas zoals veel Nederlanders die kennen, verdwijnt langzaam uit de portemonnee. Banken vervangen de bekende Maestro- en V Pay-passen door nieuwe betaalpassen van Mastercard en Visa. Daardoor worden online betalingen en betalingen in het buitenland soepeler.

Er komen heel wat veranderingen aan op financieel gebied: zo stapt iDeal ook stapsgewijs over naar Wero.

Dit wil je weten over de nieuwe betaalpas

Banken nemen afscheid van V-Pay (van Visa) en Maestro (van Mastercard). Zij stappen over Visa Debit en Debit Mastercard. De passen worden sinds halverwege 2023 vervangen door pinpassen met de nieuwe technologie.

De nieuwe passen lijken meer op creditcards en zijn beter te gebruiken bij onlinebetalingen. Momenteel moet je je wenden tot iDeal of een creditcard om online te kunnen betalen. Helemaal hetzelfde als een creditcard is de nieuwe betaalpas overigens niet, want het geld wordt direct van je lopende rekening afgeschreven.

Mastercard en Visa werken aan oplossingen als Click to Pay (CTP), waarmee gebruikers in webwinkels kunnen afrekenen zonder telkens alle kaartgegevens te moeten invullen. Een voordeel van betalen met de nieuwe pas is dat er een aflevergarantie geldt. Als je een pakket nooit hebt ontvangen, kun je de betaling van de aankoop betwisten bij de bank.

Verschillen met oude pas

Ook worden de nieuwe passen op meer plekken buiten Europa geaccepteerd. Met die passen kunnen Nederlanders in bijvoorbeeld de Verenigde Staten betalen in winkels.

De kaarten krijgen een 16-cijferig kaartnummer en een CVC of CVV, een veiligheidscode van drie of vier cijfers. Andere verschillen zijn onder meer dat de nieuwe passen een hologram tegen vervalsing en een inkeping voor slechtzienden hebben.

Je kunt na de overstap nog steeds contactloos geld opnemen met je telefoon of smartwatch.

Wat moet je doen voor een nieuwe betaalpas?

Je hoeft zelf eigenlijk niets te doen. De Maestro- en V Pay-passen blijven bruikbaar tot de datum die op de pas staat. Daarna ontvang je automatisch de nieuwe betaalpas van Visa Debit of Debit Mastercard. Het zou daarom nog jaren kunnen duren voordat iedereen zo’n nieuwe betaalpas heeft.

Let op: er gaan mailtjes rond van oplichters die beweren dat je wél iets moet doen. Zij vragen bijvoorbeeld om je pas per post op te sturen. Negeer deze verzoeken, want banken vragen nooit om betaalpassen op te sturen.

