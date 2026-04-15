Opnieuw schietpartij op Turkse school, meerdere doden

epa12888861 Turkish police investigators work at the site of a shooting that took place in a school in Siverek district of Sanliurfa, Turkey, 14 April 2026. At least 16 people have been injured after a former student opened fire at the Ahmet Koyuncu Vocational and Technical Anatolian High School in Siverek district, before killing himself with the same weapon, according to governor Hasan Sildak. EPA/STRINGER
In het zuiden van Turkije heeft voor de tweede dag op rij een schietpartij op een middelbare school plaatsgevonden. Gouverneur Mükerrem Ünlüer van Kahramanmaras heeft bekendgemaakt dat drie leerlingen en een leraar zijn omgekomen. Ook zijn er twintig gewonden.

Ünlüer heeft gezegd dat de schutter, een leerling, is overleden. Hij zou de vuurwapens van zijn vader hebben gebruikt en die voorafgaand aan de schietpartij hebben verstopt in een rugzak. De leerling ging twee klaslokalen in en schoot willekeurig op zijn slachtoffers, aldus de gouverneur.

Minister van Justitie Akin Gürlek heeft gezegd dat het Openbaar Ministerie onmiddellijk een onderzoek is gestart.

De schietpartij van dinsdag vond plaats op een middelbare school in de zuidoostelijke provincie Sanliurfa. De schutter, een oud-leerling, verwondde zestien personen voordat hij zelfmoord pleegde. In Turkije komen schietpartijen op scholen niet vaak voor.

