Marjolein Faber haalt flink uit naar collega’s in boek: ‘Schoof zit op schoot bij VVD’

Vanaf vandaag ligt het boek van voormalig minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber in de schappen: Mij krijgen ze niet klein. Hierin haalt ze meerdere collega’s door de mangel.

Fabers ministerschap werd getekend door relletjes. Ze kreeg uit verschillende hoeken felle kritiek, bijvoorbeeld om haar haar debatstijl en het naast zich neerleggen van een kritisch advies van de Raad van State. Gemeenten noemden de communicatie met de asielminister „supermoeizaam”. Ook de uitspraken van Faber over de Oekraïense president Zelensky, die volgens haar niet democratisch verkozen zou zijn, vielen in slechte aarde in Den Haag.



„Men heeft mij belachelijk gemaakt, zwartgemaakt, gedemoniseerd. Ik werd de meest besproken minister ooit. Is dat erg? Nee. Maar het is nu wel tijd om mijn kant van het verhaal te vertellen”, is te lezen op de achterflap van het boek.

Politiek verslaggever Tessa van Vliegen noemt het bij Goedemorgen Nederland bijzonder dat Faber uit de school klapt. „In haar ministerstijd zagen we haar wel op het nieuws, maar er is weinig met haar gesproken. We zagen haar nooit in talkshows, bijvoorbeeld, en daardoor kenden we haar kant van het verhaal niet zo goed.”

Naar Fabers eigen zeggen is het boek een „terugblik, zonder wrok”, maar Van Vliegen weet dat de minister haar mening niet onder stoelen of banken schuift. „We begrijpen dat ze flink uithaalt naar anderen, waaronder premier Schoof, haar ambtenaren en een aantal NSC-ministers.”

Zo staat er nogal stevige uitspraak over partijloos premier Dick Schoof in: „Schoof zit bij de VVD op schoot”. Van Vliegen: „Dat is nogal een uitspraak. Het ging er onder meer over dat hij extra geld uittrok voor Defensie en dat hij daarbij heel makkelijk met de VVD meeging.”

In De Telegraaf is voor de gelegenheid een interview met Faber verschenen. Daarin legt ze haar kritiek op Schoof uit: „Het punt was dat de PVV-ministers niet altijd werden geïnformeerd. Die 3,5 miljard euro voor Oekraïne, daar wisten wij niks van. Die NAVO-norm van 5 procent, daar wisten wij niks van. Maar wij waren wel de grootste coalitiepartij en dit waren allemaal van die VVD-dingen.” Ook zegt ze dat meer had verwacht van Schoof tijdens ‘lintjesgate’.

👇 Lintjesgate Marjolein Faber weigerde haar handtekening te zetten onder de voordracht voor een koninklijke onderscheiding van vijf mensen die zich vrijwillig voor het COA inzetten. Zij hadden ingezet voor asielzoekers en vluchtelingen. „Hun werk staat haaks op mijn beleid”, zei Faber hierover.

Haar issue met de ambtenaren was dat ze dat dingen niet uitzochten als ze daarnaar vroeg. „Of ze schoven het op de lange baan. Het ging allemaal traag. Het kan ook zijn dat ze er niet aan toekwamen. Premier Schoof had mij beloofd dat er extra juristen zouden komen. Volgens mij zijn ze nog steeds niet gearriveerd. En voor de kerst werd mijn halve team woordvoerders afgebroken, die werden gewoon weggehaald.”

In het boek komt ook naar voren dat ze vindt dat ze „als PVV’er anders wordt bejegend”, zelfs door haar eigen zus. „Dat schuurde wel. Ze werd er niet warm van. Dat is niet leuk. Voor mij is familie familie, maakt niet uit wat je stemt.”

