Zonovergoten dag met temperaturen tot 19 graden én kans op warmterecord

Het prachtige lenteweer van de afgelopen dagen zet zich nog even door. Vandaag wordt een zonovergoten dag met temperaturen tot 19 graden, waarbij er zelfs een nieuw warmterecord kan worden gemeten.

De dag begint fris met temperaturen tussen 1 graad in het oosten en 7 graden in het westen, maar de temperatuur schiet daarna in rap tempo omhoog. Aan het einde van de ochtend is het 11 tot lokaal 13 graden met een matige zuidoostenwind. In de middag is het zonovergoten en erg zacht voor deze tijd van het jaar. Op de meeste plaatsen stijgt de temperatuur naar 17 of 18 graden en in Noord-Brabant en Limburg kan het zelfs 19 graden worden.

Veel warmer dan normaal gesproken

Mensen die in de kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden wonen, hebben iets minder geluk: daar is het met temperaturen tussen de 13 en 15 graden iets minder zacht. Toch hebben ook zij alsnog niks te klagen, want normaal gesproken zijn temperaturen tussen de 8 en 10 graden gebruikelijk in deze tijd van het jaar.

Ook morgen laat het zonnetje zich weer volop zien, maar er is dan wel wat meer sluierbewolking. Dat heeft ook te maken met veel Saharastof dat hoog in lucht zit. Hierdoor kunnen we overigens wel genieten van een mooie intens rode zonsopkomst. Net als vandaag is het morgen de eerste uren nog frisjes, maar in de middag stijgen de temperaturen alweer naar de 15 graden. Naarmate de dag vordert, trekt er steeds meer sluierbewolking over het land, waardoor de zon minder fel zal schijnen. Toch is het nog heel aangenaam met temperaturen tussen de 17 en 18 graden en 19 graden in het zuidoosten.

Zonovergoten weekend

In het weekend krijgen we te maken met een mix van wolken en zon. Zaterdag wisselen de wolkenvelden zich af met zonnige perioden en de temperatuur stijgt in het noorden en westen naar 13 tot 15 graden. In het midden, oosten en zuiden wordt het 16 tot lokaal 18 graden en daarmee blijft het zeer zacht. Zondag schijnt het zonnetje opnieuw en is het overal droog. De temperatuur stijgt dan naar 12 tot 14 graden in de kustgebieden en naar 15 tot lokaal 18 graden elders. Kortom: een prachtig weekend voor buitenactiviteiten!

