Over het leven áchter topsport: hockeyers Jip en Terrance doen boekje open in nieuwe podcast

De Nederlandse hockey-internationals Jip Janssen en Terrance Pieters zijn een nieuwe podcast gestart, in samenwerking met onze collega’s van Manners. In Helemaal Goed Joh nemen de vrienden hun luisteraars mee in het leven achter de topsport, waar geen taboe onbesproken blijft.

De eerste aflevering staat nu online, en gaat onder meer over omgaan met tegenslagen en blessureleed. Daarin krijg je direct wat wijze levenslessen mee. Maar er wordt ook gelachen. Jip en Terrance mixen rauwe eerlijkheid met humor en zelfspot, en dat werkt aanstekelijk.

Helemaal Goed Joh – Van gouden droom naar geduld

Net als eigenlijk iedere topsporter kunnen Jip en Terrance meepraten over blessures. Terrance miste door blessureleed de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waar de Nederlandse hockeyers goud wonnen. Jip herstelt op dit moment van een blessure. Hoe gaan ze daarmee om en wat leren ze ervan? Luister hier de eerste aflevering.

Naast het kernthema nemen Jip en Terrance je mee in hun dagelijkse leven. Ze sluiten af met wat dilemma’s en een tip. Deze week is dat een sportbiografie van een van de grootste sporters ooit. Vergeet Helemaal Goed Joh niet te volgen op Spotify of in je podcast-app.

Van dagelijkse autorit naar podcast

Jip en Terrance zijn goede vrienden geworden door de topsport. „We rijden altijd samen terug van trainingen en wedstrijden. Dan hebben het over alles, van mentale druk tot ons liefdesleven. Eigenlijk niets in ons leven blijft onbesproken, maar we kunnen ook enorm met elkaar lachen”, zegt Jip. „Zo ontstond het idee voor de podcast”, vult Terrance aan. „We bespreken zaken die niet in interviews voorbijkomen, dingen die je eigenlijk nooit van topsporters hoort. Dat is nou écht interessant voor het publiek.”

