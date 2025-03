Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit weekend is er vrijwel overal Saharastof te vinden in Nederland: hoe kan dat?

Van plan om vandaag je auto te wassen? Wacht daar nog maar even mee. Dit weekend krijgt Nederland te maken met Saharastof.

Dat betekent bijzondere luchten, maar ook een dunne laag stof op auto’s, ramen en tuinmeubilair. Maar hoe komt dit zand uit de Afrikaanse woestijn helemaal hier terecht?​

Wat is Saharastof?

Saharastof moet van ver komen, maar toch dwarrelt het regelmatig onze kant op. De naam zegt het eigenlijk al: Saharastof bestaat uit uiterst fijne zand- en stofdeeltjes afkomstig uit de Sahara, de grootste woestijn ter wereld. Wanneer er in dit gebied sterke winden of zandstormen optreden, worden deze deeltjes tot kilometers hoog de atmosfeer ingeblazen. Afhankelijk van de windrichtingen kunnen deze stofwolken vervolgens duizenden kilometers afleggen en zelfs Nederland bereiken.

Wat merken we van het Saharastof in Nederland?

Wanneer Saharastof Nederland bereikt, is dat op verschillende manieren te merken. De meest opvallende verandering is in de lucht: zonsopkomsten en zonsondergangen kleuren diepere tinten rood en oranje, doordat het stof het zonlicht extra breekt en verspreidt. Overdag oogt de lucht vaak minder blauw en juist wat flets of melkachtig.

Daarnaast laat het stof ook letterlijk sporen achter. Vooral wanneer het regent, dalen de zanddeeltjes met de druppels neer, wat zorgt voor een dun laagje roodbruin stof op auto’s, ramen en tuinmeubilair. Omdat het de komende dagen waarschijnlijk droog blijft, zullen we minder last hebben van het zand dan op regenachtige momenten.

Is Saharastof schadelijk?

Voor de meeste mensen is Saharastof niet schadelijk. Het stof bevindt zich grotendeels in de hogere luchtlagen en is vooral bij neerslag zichtbaar op oppervlakken. Mensen met luchtwegproblemen kunnen er in sommige gevallen wel lichte klachten van krijgen.

Na het weekend weer weg

Na het weekend trekt de stofwolk weer weg en wordt de lucht geleidelijk schoner. Tegelijkertijd lijkt het lentegevoel van de afgelopen dagen plaats te maken voor frissere temperaturen. Volgende week staat ons een mix van zon, wolken en soms een bui te wachten. Dus terwijl we afscheid nemen van de stoffige auto’s en bijzondere luchten, moeten we ook weer wennen aan iets koudere dagen.

