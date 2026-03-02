Meer mensen voelden zich onveilig in 2025
Mensen voelden zich vaker onveilig in 2025 dan twee jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een bevolkingsonderzoek over veiligheid. Vorig jaar voelde 37 procent van de mensen zich weleens onveilig, bij het vorige peilmoment in 2023 was dat nog bijna 35 procent.
Vooral jonge vrouwen voelen zich onveilig. Ondanks een lichte afname voelt nog steeds bijna 60 procent van de vrouwen tussen de 15 en 25 jaar zich soms bedreigd. Dat is ruim twee keer zoveel als mannen in dezelfde leeftijdscategorie. Daarvan voelde iets meer dan een kwart zich soms onveilig.
Over het algemeen voelen mensen zich wel minder vaak onveilig dan twintig jaar geleden. In 2005 zei de helft van de bevolking nog dat ze zich weleens onveilig voelde. Tot 2021 namen deze gevoelens af, maar sindsdien nemen ze langzaam weer toe.
Mensen in grote steden voelen zich vaker bedreigd dan inwoners van gemeenten zonder grote steden. In sterk stedelijke gemeenten voelde 43 procent zich soms onveilig, tegenover minder dan 30 procent in een niet-stedelijke gemeente.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- De Financiële fout van Ruud (47): ‘Kocht zonder advocaat een appartement in Spanje, maar er zat een schuld op het huis’
- Wil heeft alzheimer, haar Hans (70) rijdt haar in een camper door heel Europa: ‘Dat is mijn plicht’
- Vrouw twijfelt niet na hack bij Odido: ‘Nieuw abonnement, want ik ben al jaren klant’
- Renate (36) in Ex-treem gênant: ‘Hij wilde dat ik mijn kat voor hem weg zou doen’
- Arianne (55) durft na scheiding Boer Zoekt Vrouw aan: ‘Een lekkere buitenman, beetje getekend’
ANP