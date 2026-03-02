Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Te weinig diverse donoren: niet-westerse Nederlanders hebben een hogere sterftekans

Wist je dat het hebben van dezelfde afkomst zeer bepalend is voor de beste match tussen een orgaandonor en de ontvanger? In ons land is er echter een tekort aan donoren met een niet-westerse migratieachtergrond, weten Stichting Sanquin Bloedvoorziening, Stichting Matchis en de Nederlandse Transplantatie Stichting te vertellen. Zij starten daarom een campagne om meer mensen uit die groep te interesseren in het donorschap: Donor van Ons.

Het tekort aan donoren wordt gevoeld in het bloed-, stamcel- en orgaandonoraanbod. Er zitten te weinig mensen met een diverse achtergrond in donorgroepen, waardoor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond een hogere kans hebben om te sterven na een orgaandonatie. Of sterker nog: ze maken minder, of helemaal geen, kans op donatie.

Kende je trouwens deze feiten en fabels over (orgaan)donatie?

Tekort aan (orgaan)donoren met niet-westerse migratieachtergrond

De campagne is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is bedoeld om het bewustzijn bij Nederlanders van niet-westerse afkomst te vergroten over het belang van afkomst bij matching en de gevolgen van hun ondervertegenwoordiging in donorbestanden. De campagnevideo zie je boven dit artikel.

Op dit moment heerst er een mismatch tussen vraag en aanbod. Bepaalde genetische varianten (zoals HLA-typen of specifieke bloedgroepantigenen) komen bij sommige groepen vaker voor dan bij andere. Het gaat daarbij om variatie in genetische achtergrond, die samenhangt met migratiegeschiedenis, familie-afkomst en omgevingsfactoren. Als donors met dezelfde afkomst ontbreken, moet een patiënt langer wachten of ontvangt een minder ideale transfusie of transplantatie, met risico op meer complicaties en extra medicatie.

Bovendien groeit de groep Nederlanders met een migratieachtergrond: circa 40 procent van de bevolking heeft in 2060 een migratieachtergrond, waarvan 60 procent niet-westers. Als niet meer mensen uit die groep besluiten donor te worden, wordt het risico op gezondheidsverschillen groter. Meer diversiteit betekent hogere kansengelijkheid én hopelijk minder sterfte.

Onderzoek: behoefte aan meer kennis

In opdracht van de drie samenwerkende stichtingen is er wetenschappelijk peer reviewed onderzoek gedaan naar in hoeverre Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders bereid zijn om organen of bloed te doneren. Er is gekozen voor die groepen, omdat dat twee van de grootste niet-westerse groepen in Nederland zijn. Er blijkt dat zij wel willen doneren als ze kennis hebben over de tekorten en het belang van matchen. Ook willen zij meer informatie over donatie bij leven (bijvoorbeeld bloed of plasma).

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties