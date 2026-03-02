Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In deze gemeente steeg de WOZ-waarde met 20 procent

Elk jaar wordt de waarde van huizen, de WOZ-waarde, opnieuw gemeten. Meestal worden die cijfers uiterlijk eind februari dan bekendgemaakt. Dit jaar is de WOZ-waarde opnieuw fors gestegen, met gemiddeld 10,6 procent. Dat meldt de Waarderingskamer, die controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren. Er is echter een gemeente waar de WOZ-waarde wel 20 procent steeg.

In Nieuws van de Dag – je ziet de video hierboven – werd de WOZ-waarde besproken.

🏡 Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald? Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van een woning aan de hand van een puntenstelsel. Daarin worden kenmerken van een huis en recente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen meegenomen. De WOZ-waarde is gebaseerd op de geschatte waarde van een woning op 1 januari 2025 en volgt de ontwikkeling van de huizenprijzen in 2024. Die waren dat jaar meer dan 10 procent toegenomen.

In Pekela steeg WOZ-waarde met 20 procent

De gemeente Pekela in Groningen werd ooit door Elsevier Weekblad uitgeroepen tot de minst aantrekkelijke gemeente van Nederland. En laat nu dat juist de gemeente zijn waar de WOZ-waarde gemiddeld niet met 10,6, maar met 20,7 procent is gestegen. Nieuws van de Dag-verslaggever Joost Driessen gaat in Pekela de straat op om te vragen naar de WOZ-waarde. Een inwoner is er niet blij mee: „Mijn huis is ook in waarde gestegen ja, maar dat is onterecht. Ik ga bezwaar maken.”

Pekela is van oudsher een armere gemeente in ons land en volgens makelaar Ivan de Groot is deze waardestijging nadelig voor de inwoners. „Als de waarde stijgt, gaan ook de jaarlijkse kosten omhoog. Maar die 20 procent blijft natuurlijk relatief, aangezien de woningen in Pekela wel een lage waarde hebben.” Volgens De Groot komen er wel meer mensen naar Pekela, omdat het daar nog relatief makkelijk is om een woning te kopen, en zijn dat vooral starters, omdat die vaak wat minder te besteden hebben.

Soms ook ‘maar’ 2 procent stijging

Ook in enkele andere gemeenten is de waardestijging groter. Naast Pekela is dat bijvoorbeeld zo in het Overijsselse Hardenberg, met 18,3 procent. Op andere plekken ging de waarde juist minder hard omhoog, bijvoorbeeld in het Zeeuwse Sluis (2,3 procent) en Terschelling (2,9 procent).

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb) te bepalen. Huizenbezitters die het niet eens zijn met de WOZ-waarde kunnen hiertegen onder andere bij hun gemeente bezwaar maken, bijvoorbeeld als ze de ozb te hoog vinden.

