Pas op: deze smsjes van de ‘NS’ kunnen je een hoop geld kosten

Mocht je één dezer dagen een smsje ontvangen van de NS over punten die bijna verlopen, doe je er goed aan om dat bericht te negeren. De NS heeft namelijk laten weten dat er valse berichten in omloop zijn die bedoeld zijn om je geld afhandig te maken. Metro legt je hier uit waar je op moet letten.

Het berichtje in kwestie lijkt echt omdat er ook ‘NS’ op de plek van de afzender staat, maar criminelen hebben dat gedaan door middel van spoofing. Dat is een techniek waarmee je de afzender kunt aanpassen, zodat een bericht van een officiële instantie lijkt te komen.

Waarschuwing voor nepberichten van NS

In het bericht wordt de indruk gewekt dat je punten spaart bij de NS en dat deze binnenkort verlopen. Als je dat wil voorkomen, moet je op een link in het bericht klikken. Een woordvoerder van de NS laat echter weten dat de spoorwegmaatschappij helemaal geen dergelijke spaarprogramma’s heeft. „Voor zover ik heb kunnen nagaan, verstuurt de NS ook geen sms-berichten naar de reizigers.”

Als je op de link klikt, kom je op een website terecht waarop een product gekozen moet worden dat kan worden aangeschaft met de gespaarde punten. Alleen de verzendkosten moeten nog betaald worden, via een creditcard. Uit meldingen die zijn binnengekomen bij de Fraudehelpdesk blijkt dat als je je creditcardgegevens invult, je een verzoek krijgt om een betaling van 1725 euro te doen. „Daarnaast loop je ook het risico dat je hierbij een ongewenst abonnement afsluit. Op dit moment hebben wij hier nog geen meldingen van gekregen, maar uit eerdere meldingen weten we dat dit ook een gevolg van het invullen van gegevens kan zijn.”

Belangrijk om te weten

De NS-woordvoerder adviseert reizigers en ontvangers van het phishingbericht dan ook om niet op de link te klikken. „Bij twijfel over een mail of sms adviseren wij reizigers om twee keer na te denken, internet te raadplegen of desnoods contact op te nemen met de NS-Klantenservice.”

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de NS nooit sms’jes stuurt vanaf een 06-nummer en je ook nooit zal vragen om te bellen naar een 0900-nummer. De enige uitzondering is het telefoonnummer 0900-0980 van OV-chipkaart. In je ‘MijnNS’-account vind je alle officiële berichtgeving van de NS aan jou.

