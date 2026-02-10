Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NS komt met plannen voor meer én snellere treinen in 2027

Woon je in het noorden of het oosten van het land en reis je vaak met de trein? Dan hebben we goed nieuws voor je: NS wil in de dienstregeling voor 2027 vooral het treinverkeer in noord- en oost-Nederland verbeteren.

Dat blijkt uit de Adviesaanvraag Dienstregeling 2027 die de spoorvervoerder heeft voorgelegd aan regionale overheden en reizigersorganisaties. NS heeft de plannen deze ochtend bekend gemaakt.

NS wil meer rechtstreekse treinen

In het document doet NS per provincie voorstellen om de dienstregeling aan te passen. Zo moet er weer een rechtstreekse trein komen tussen Groningen en Rotterdam. Ook wil NS de directe verbinding tussen Enschede en Amsterdam Centraal terugbrengen als spitstrein. In het weekend moeten er bovendien drie intercity’s per uur gaan rijden tussen Amersfoort en Deventer, in plaats van de huidige twee. Daardoor worden Deventer en Apeldoorn beter verbonden met Amsterdam en andersom.

Volgens NS zijn de aanpassingen nodig om verdere groei van het aantal treinreizigers mogelijk te maken.

Hogesnelheidslijn ook in Noord-Nederland

Een belangrijke verandering is de inzet van de hogesnelheidslijn voor Noord-Nederland. „We willen Noord-Nederland al langer verbinden via de hogesnelheidslijn”, zegt Tijmen Voet, directeur Dienstregeling bij NS. „Straks rijdt de trein vanaf Groningen via de Hanzelijn naar Zwolle en Schiphol en daarna over de HSL door naar Rotterdam.”

Hiervoor zet NS de nieuwe intercity ICNG in, die op de HSL 200 kilometer per uur kan rijden. Als de maximumsnelheid op de Hanzelijn wordt verhoogd, kan de reistijd verder omlaag.

🚆 Nieuwe ov-pas Treinreizigers krijgen te maken met nog meer verandering, want volgend jaar verdwijnt ook de ov-kaart definitief. De ov-chipkaart werd in 2007 geïntroduceerd als vervanger van de strippenkaart. In juni 2023 maakte toenmalig staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) bekend dat de ov-chipkaart vervangen wordt. De chiptechniek in de huidige ov-chipkaart was verouderd en aan vervanging toe. De ov-pas is meer dan een nieuwe plastic kaart. Je reisgegevens worden opgeslagen in een centrale database, in plaats van op de pas zelf. Dat betekent dat je meer online kunt regelen en niet meer langs een kaartautomaat hoeft, al blijft die mogelijkheid bestaan. Ritten en bijbehorende kosten zijn in te zien via de OVpay-app. Een ander voordeel is dat je de digitale ov-pas straks kunt toevoegen aan de wallet op je smartphone. Een fysieke pas is dan niet meer nodig.

Meer wijzigingen op het spoor

Ook in andere delen van het land wil NS wijzigingen doorvoeren. Zo wil NS op zondag het aantal sprinters tussen Den Haag en Dordrecht verdubbelen van twee naar vier per uur. Op werkdagen blijft hier de TienminutenSprinter rijden. Langs dit traject worden de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd.

In het weekend wil NS de intercity tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal ook laten stoppen op Voorhout en Hillegom. Deze stops vervangen dan een sprinter. Daarnaast komen er in de vroege ochtend en late avond van het weekend extra intercity’s tussen Amsterdam en Den Haag.

Definitieve dienstregeling in het najaar bekend

NS vraagt elk jaar advies aan reizigersorganisaties en regionale overheden over de nieuwe dienstregeling, die in december ingaat. De spoorvervoerder verwerkt deze adviezen waar mogelijk. Daarna beoordeelt ProRail of de plannen passen op het spoor, rekening houdend met andere reizigers- en goederenvervoerders. In het najaar wordt de definitieve dienstregeling bekend.

