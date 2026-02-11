Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verdachte moord Lisa ging op pad om iemand te doden

De 22-jarige man die wordt verdacht van de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, Chris Jude, heeft verklaard dat hij „bewust messen is gaan kopen om iemand te vermoorden”. Zo gaf het Openbaar Ministerie woensdag delen van de bekennende verklaringen van de verdachte weer op de tweede inleidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam. Toen hij tijdens de bewuste nacht met zijn fiets op pad ging, heeft hij één mes in zijn tas gedaan. Toen Lisa, op weg van de Amsterdamse binnenstad naar haar huis in Abcoude, langsfietste, zeiden stemmen dat hij haar moest vermoorden, aldus zijn verklaring.

Lisa werd rond vier uur ’s morgens op de Holterbergweg in Duivendrecht door verdachte Jude van de weg gereden. „Hij heeft verklaard dat hij haar toen al heeft geprobeerd te steken”, aldus het OM. Beiden zijn in de sloot langs de weg terechtgekomen. De verdachte ging weg omdat hij dacht dat het meisje zou verdrinken. „Hij is even later teruggekomen, omdat bleek dat zij nog niet dood was en hij haar moest vermoorden om in de hemel te komen.” Hij heeft het slachtoffer naar eigen zeggen meermaals gestoken en verklaard „dat hij daar niets anders bij voelde dan boosheid omdat hij nog steeds niet in de hemel kwam”.

Jude heeft gezegd dat hij onder invloed van stemmen heeft gehandeld; hij zou de hemel bereiken door mensen te verkrachten dan wel te vermoorden.

112

Eerder werd bekend dat Lisa 112 had gebeld na de eerste confrontatie met de man. Zij had de centralist aan de lijn toen de verdachte terugkwam om haar te doden. Toen de politie kort daarop ter plaatse kwam, was zij inmiddels overleden. De verdachte werd een dag later aangehouden in een asielzoekerscentrum in Amsterdam-Zuidoost waar hij verbleef.

Het persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum „zal mogelijk uitwijzen wat de geestesgesteldheid van verdachte is geweest ten tijde van de delicten en hoe betrouwbaar de verklaringen over het horen van stemmen kunnen zijn”, aldus het OM.

ANP

