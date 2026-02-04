Code rood in Groningen verlengd tot 14.00 uur
In Groningen geldt nog tot 14.00 uur code rood vanwege verraderlijke gladheid. Eerder werd de weerswaarschuwing al verlengd van 10.00 uur tot 12.00 uur voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. In Friesland en Drenthe gaat de waarschuwing om 12.00 uur over in code geel. Groningen volgt dan om 14.00 uur.
Op de Waddeneilanden is nog tot 12.00 uur code oranje van kracht en in Flevoland en Overijssel code geel.
