Code rood in Groningen verlengd tot 14.00 uur

DRACHTEN - Weinig mensen zijn onderweg in Drachten. Het KNMI heeft code rood afgegeven voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vanwege ijzel die op grote schaal voor verraderlijke gladheid zorgt. Ook rijden er geen treinen. JILMER POSTMA / ANP
In Groningen geldt nog tot 14.00 uur code rood vanwege verraderlijke gladheid. Eerder werd de weerswaarschuwing al verlengd van 10.00 uur tot 12.00 uur voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. In Friesland en Drenthe gaat de waarschuwing om 12.00 uur over in code geel. Groningen volgt dan om 14.00 uur.

Op de Waddeneilanden is nog tot 12.00 uur code oranje van kracht en in Flevoland en Overijssel code geel.

