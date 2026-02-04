Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Koningin Máxima wordt reservist bij Defensie, wat kan zij dan allemaal doen?

Koningin Máxima heeft zich aangemeld als reservist bij de landelijke krijgsmacht. Wat houdt dat precies in en wat kan zij dan doen?

Dat Máxima reservist bij Defensie wordt, werd gisteravond gemeld door RTL Nieuws. Haagse bronnen konden dat nieuws bevestigen, de Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat nog niet gedaan.

De koning was al twee keer in het nieuws deze week. Momenteel is op Videoland de driedelige documentaire Willem-Alexander & Máxima te zien, over hun leven vanaf dat zij kind waren. Je ziet de trailer van de docuserie boven dit artikel. Het tweede fictieve seizoen van de serie Máxima komt de volgende maand op dezelfde streamingdienst. Bovendien werd bekendgemaakt dat het koningspaar hun 25-jarig huwelijk en het net zo lange jubileum van het Oranjefonds in het Gelredome-stadion in Arnhem viert. Dat gebeurt op 27 januari 2027.

Amalia ging haar moeder Máxima voor

Máxima is net op tijd om zich als reservist bij Defensie aan te melden. De maximumleeftijd is namelijk 55 jaar en de koningin is nu 54. Zij zal een korte militaire training volgen, zo is nu bekend. Vervolgens gaat zij parttime aan de slag bij de krijgsmacht. Voor hoe lang is nu nog niet duidelijk.

Onlangs ging oudste dochter Amalia haar moeder voor bij Defensie, dat op zoek is naar 14.500 beroepsmilitairen en reservisten. De kroonprinses rondde de Algemene Militaire Opleiding (AMO) af en werd toen bevorderd tot korporaal. Amalia draagt in de toekomst daarom een militair uniform als ze aan het werk is voor Defensie. De AMO is onderdeel van de tweejarige militaire opleiding die Amalia sinds september volgt aan het Defensity College. Tijdens de opleiding wordt ze als werkstudent opgeleid tot militair reservist.

‘Baantjes’ die een reservist kan doen

Net als koningin Máxima, kan iedereen zich als reservist bij Defensie aanmelden. Het krijgsmachtonderdeel meldt: ‘Naast je huidige baan of studie werken bij Defensie? Dat kan. Duizenden mensen werken al op flexibele basis als militair. Deze militairen noemen we reservisten. Iedereen kan reservist worden; militaire ervaring is in veel gevallen niet nodig. Variërend van een paar uur per week tot een paar dagen per maand zetten zij zich in voor vrede en veiligheid. In Nederland, en soms ook daarbuiten.’

Volgens Defensie doet een reservist werkervaring op die je zou kunnen gebruiken bij je eigen baan. Hoeveel uur je reservist bent, kun je dus zelf bepalen, maar een aantal bijeenkomsten zijn verplicht. Enkele functies die je – en koningin Máxima dus ook – zou kunnen doen: erewacht tijdens Prinsjesdag, helpen bij het organiseren van luchtmachtdagen, oefengewonde spelen, helpen bij digitale bedreigingen tegengaan, kist dragen bij een uitvaartceremonie, brandweerondersteuning op een vliegbasis, vliegtuigen en helikopters bewaken, vermiste personen zoeken, helpen (waar dan ook) na een ramp en ook bij humanitaire rampen in binnen- en buitenland en grensbewaking. Mocht Máxima een instrument kunnen bespelen, dan kan zij ook toetreden tot het Orkest Koninklijke Marechaussee. Bij al deze ‘jobs’ horen verschillende vergoedingen.

