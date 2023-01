Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oogziekenhuis beleeft met slachtoffers oogletsel door vuurwerk ‘een ouderwetse horrornacht’

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tijdens de jaarwisseling zeventien slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt van een „ouderwetse horrornacht”.

Het aantal mensen dat oogletsel opliep, kan in de loop van de dag nog toenemen, verwacht De Faber. Zes mensen zijn vannacht meteen geopereerd. De Faber geldt als fel tegenstander van vuurwerk. Als kar-trekker van het Nationale Vuurwerkmanifest hoopt hij al langere tijd dat het vuurwerk afsteken in Nederland helemaal verdwijnt, meldde hij vorig jaar nog aan Metro.

Oogletsel door siervuurwerk

De meeste vuurwerkslachtoffers zijn volgens de oogarts geraakt van het Oogziekenhuis door siervuurwerk. Daarbij ging het zowel om mensen die het vuurwerk zelf afstaken als omstanders die stonden te kijken. „Mensen denken dat siervuurwerk veiliger is, maar dat is dus niet zo. Met name de wind speelde afgelopen nacht een rol, die zorgde voor afzwaaiers. Een van de patiënten werd geraakt toen hij op 25 meter afstand stond”, legt De Faber uit.

Een van de slachtoffers met oogletsel is blijvend blind aan één oog, zes hebben ander blijvend letsel. Van de rest is nog onduidelijk hoe ernstig de schade is, meldt De Faber. Het aantal patiënten kan nog toenemen, verwacht hij. Met name omdat andere ziekenhuizen patiënten doorverwijzen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

View this post on Instagram A post shared by Het Oogziekenhuis Rotterdam (@oogziekenhuis)

Veel meer vuurwerk gekocht

Tijdens de jaarwisseling van 2020 behandelde het ziekenhuis achttien patiënten met oogletsel door vuurwerk. Tijdens de coronajaren kwamen veel minder oogpatiënten binnen. Op 1 januari 2022 behandelde het Oogziekenhuis vijf vuurwerkslachttoffers. Niemand van hen werd toen geopereerd.

„We zijn weer terug bij af. Doodzonde dat dit toch weer de prijs moet zijn van nieuwjaar vieren”, aldus De Faber. Hij pleit al jaren voor een permanent landelijk vuurwerkverbod om oogletsel door vuurwerk te voorkomen. De gemiddelde Nederlander wil juist, hoge energierekeningen of niet, veel meer vuurwerk. Er werd dit jaar voor 110 miljoen euro vuurwerk gekocht (het record stond op 70 miljoen in 2019). 10 procent van de stijging komt door inflatie.

Veel arrestaties in grote steden

De politie had vooral in de grote steden de handen vol aan mensen die met oud en nieuw andere dingen doen dan een feestje vieren. In Amsterdam werden tientallen aanhoudingen verricht. Dat gebeurde onder meer voor het afsteken van zwaar vuurwerk en het gooien ervan naar politiemensen en omstanders. Een politiewoordvoerster in de hoofdstad: „Maar het is wel heel heftig als je wordt bekogeld met vuurwerk.”

De politie in Rotterdam en omstreken heeft in de eerste uren na middernacht 35 mensen aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid bij verschillende vergrijpen. Op meerdere plaatsen in Den Haag en omgeving hebben politie en mobiele eenheid (ME) moeten ingrijpen om de orde te bewaren. Een onbekend aantal mensen is in de Hofstad aangehouden.

Veel vuurwerkshows in de grote steden en op andere plaatsen in Nederland werden gisteren door de verwachte weersomstandigheden afgelast.