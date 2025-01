Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Burgemeester ergert zich aan roep landelijk vuurwerkverbod om ‘problemen in grote steden’

Na twee doden en meerdere gewonden is de roep om een landelijk vuurwerkverbod sterker dan ooit. Madeleine van Toorenburg (CDA), waarnemend burgemeester van Nuenen, ergert zich hieraan. Volgens haar ligt dit op tafel om ‘problemen in grote steden’.

Een 14-jarige jongen uit Rotterdam overleed afgelopen dinsdag door vuurwerk. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten pleitte voor een landelijk vuurwerkverbod in een reactie op het overlijden van de jongen. Woensdagmiddag overleed een 46-jarige man uit Buren (Gelderland) nadat hij op oudejaarsavond betrokken was bij een ongeluk met vuurwerk.



Het afsteekverbod werd in vuurwerkvrije gemeenten massaal genegeerd. Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam zei tijdens de nieuwjaarsnacht dat het „weer dezelfde tragedie als vorig jaar” was. De helft van de slachtoffers was onder de 18 en het merendeel was omstander. Ook hij wil een landelijk vuurwerkverbod. „We hebben het in coronatijd twee jaar kunnen bewijzen.” Tijdens de coronaperiode gold er een landelijk vuurwerkverbod. Het aantal mensen met oogletsel door vuurwerk lag toen beduidend lager.

Madeleine van Toorenburg over landelijk vuurwerkverbod

Van Toorenburg denkt er anders over, vertelde ze in WNL In de Kantine op NPO Radio 1. „Waar ik mij aan ergerde is dat afgelopen dagen werd gezegd: Amsterdam heeft het niet onder controle, Rotterdam is een hoop ellende, dus er moet een landelijk vuurwerkverbod komen. Toen dacht ik: sorry vrienden, niet daarom.”



Ze vindt het prima om in de regio’s een debat te voeren over vuurwerkoverlast. „Tuurlijk is er veel luchtvervuiling en er gebeuren veel ongelukken.” En de twee doden dan? „Het is natuurlijk verschrikkelijk, maar het is allemaal gebeurd met illegaal vuurwerk. Ik vind het altijd een beetje storend dat als het in twee steden ingewikkeld is, er een landelijk verbod moet komen.”

Ze vervolgt: „We gaan gewoon in onze regio’s kijken wat daar moet gebeuren. Als ze in Nuenen een verbod willen, helemaal prima. Maar niet ‘omdat het in Amsterdam ingewikkeld is, doen zij het ook maar.”

‘Totale respectloosheid’

Ze zegt nogmaals dat de discussie wel gevoerd kan worden. „Maar we moeten niet denken dat daarmee alle ellende ophoudt. De overlast zegt iets over totaal ontspoorde mensen die politieagenten aanvallen met mortieren. Het is totale respectloosheid.”

Het geweld tegen hulpverleners, wat ook een van de redenen is dat er wordt gepleit voor een vuurwerkverbod, vindt ze ‘verschrikkelijk’. „Het is een soort rode lap op een stier als de politie ergens is. Maar dat is wat anders dan dat je tegen heel Nederland zegt: je mag geen vuurpijl afsteken.”

