Nederlanders hebben voor recordbedrag vuurwerk gekocht

Nederlanders hebben dit jaar voor ongeveer 118 miljoen euro aan vuurwerk gekocht. Dat meldt voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Daarmee is het record uit 2022 verbroken: in dat jaar draaiden vuurwerkimporteurs en groothandelaren volgens de brancheorganisatie een omzet van ongeveer 115 miljoen euro.

Groeneveld voorspelde eerder dat de totale omzet dit jaar hoger zou zijn dan die in 2023, toen zo’n 105 miljoen euro aan vuurwerk werd verkocht. Die voorspelling lijkt nu te zijn uitgekomen. „Het is een fantastisch jaar voor de vuurwerkbranche”, aldus Groeneveld.

Het record werd in 2022 gevestigd na twee coronajaren, toen een landelijk vuurwerkverbod gold. „Daar gaan we nu overheen. Mogelijk dat dit komt door de grenscontroles, dat daardoor meer Nederlanders in eigen land vuurwerk hebben gekocht”, legt Groeneveld uit. Maar ook de verdeling van verkoopdagen kan hebben bijgedragen. „Zaterdag was de eerste dag, zondag werd niets verkocht. Maar toen waren wel veel winkels open voor bestellingen, die klanten in de dagen daarna konden ophalen.”

Onlineverkoop vuurwerk

De verhouding tussen onlinebestellingen en aankoop in de winkel was volgens BPN dit jaar gelijk verdeeld. De onlineverkoop lag daarbij 16 procent hoger dan vorig jaar, een stijging die eerder deze week ook al merkbaar was. „Daardoor wisten we bijna zeker dat we een heel goed jaar zouden hebben”, stelt Groeneveld.

Tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur mogen mensen in Nederland vuurwerk afsteken. In negentien gemeenten geldt deze jaarwisseling een vuurwerkverbod. Ongeveer honderd andere gemeenten werken daarnaast met vuurwerkvrije zones, waar het afsteken van vuurwerk eveneens verboden is.

Druk

Desondanks meldde Groeneveld na afloop van de eerste verkoopdag dat het „onvoorstelbaar druk” was bij winkels in de gemeenten waar een algeheel verbod gold. „Het verbod had geen invloed op de totale hoeveelheid verkochte vuurwerk. Het bleef druk, business as usual”, zegt Groeneveld nu.

Ondanks de recordomzet voor vuurwerkverkopers is niet iedereen blij met vuurwerk. RTL Nieuws meldde zondag op basis van onderzoek onder 20.000 mensen dat 60 procent van de Nederlanders voor een algeheel verbod is op consumentenvuurwerk. Dat was vorig jaar nog 55 procent. Zo geven veel vrouwen en ouderen aan zich rond de jaarwisseling onveilig te voelen op straat.

ANP

